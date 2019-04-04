"Прежде чем снять короткометражный фильм, я снял четыре полнометражных. Поэтому я с удовольствием принимаю приглашения на такие фестивали и считаю, что по-настоящему удивиться, научиться чему-то можно только на таких фестивалях. Кто, как не режиссеры короткометражных фильмов, ломают устоявшиеся традиции и схемы", - сказал Федорченко.

Ведущие церемонии открытия Милана Ломия и Тимур Аршба, которые предстали перед публикой в образах "кино" и "Абхазии", передали слово председателю жюри кинофестиваля, российскому режиссеру и продюсеру Алексею Федорченко. Делясь собственным опытом, он отметил, что снимать короткометражное кино чрезвычайно сложно.

СУХУМ, 4 апреля. Sputnik Абхазия. Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 открылся в Сухуме в четверг 4 апреля.

Официальное открытие второго Сухумского международного кинофестиваля объявил его председатель, абхазский режиссер Вячеслав Аблотия, который признался в том, что остался под сильным впечатлением от увиденных архивных кадров об Абхазии, ее жителях и достопримечательностях.

Аблотия также выразил гордость молодыми абхазскими режиссерами и удовольствие тому, что в республике развивается кинематограф, но медленно.

"Наша молодежь прекрасна, делает первые шаги в кино, мы тихо-тихо занимаемся кино, но все это идет очень медленно. Все то, что мы делаем, я воспринимаю как "домашние" радости. Надеюсь, с сегодняшнего кинофестиваля эти "домашние" радости перерастут в международные", - сказал Аблотия.

Приветственное и поздравительное письмо от президента Абхазии Рауля Хаджимба на церемонии открытия зачитал советник главы государства Владимир Зантария. В обращении, в частности, говорилось, что усилия Госкомитета республики по молодежной политике укрепляют международный имидж Абхазии, несмотря на препятствия со стороны определенных политических сил.

"Примечательно, что расширяется география кинофестиваля, охватывающая дружественную Россию, страны Европы, Азии, Ближнего востока, Северной Африки. Уверен, что наиболее яркие и талантливые кинопроекты, отобранные для кинофестиваля, получат достойную оценку зрителей и кинокритиков", - написал президент.

Глава государства также в письме выразил радость от того, что свою нишу на этом кинофестивале заняли молодые абхазские режиссеры, сценаристы, кинооператоры, успешно работающие в жанре киноновелл и других короткометражных фильмов.

Для присутствующих на открытии кинофестиваля зажигательные национальные танцы исполнила шоу-группа "Апсны". Танец с кинжалами одного из артистов вызвал особый восторг зрителей.

Первой картиной, которую показали на втором Сухумском кинофестивале, стала "Братство Маргариты" режиссера Артура Пинхасова, который приехал в Абхазию вместе со всей своей кинокомандой.

На конкурс 2019 года поступило около 3000 заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов. В число номинантов вошли участники из Испании, Франции, Германии, Южной Кореи, Польши, Косово, Ирана, Эстонии, Туниса, Италии, Румынии, Греции, Китая, Казахстана, Андорры, Турции, России, Белоруссии и Абхазии.

В жюри вошли российские режиссеры Алексей Федорченко и Нигина Сифулаева, победитель SIFF 2018 года Ирина Волкова, кинокритик из Голландии Майк Нафс, абхазский режиссер Ада Квирая.

Приглашенные звезды театра и кино - актер, дважды лауреат премии "Ника" за лучшую мужскую роль Александр Яценко и российская актриса Зоя Бербер.