СПЕЦИАЛИСТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА РФ ПРОВОДЯТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ

Базой для расположения техники и проживания российских медиков стал пансионат «Эвкалиптовая роща» в селе Кындыг Очамчырского района.

Диспансеризация будет проходить в несколько этапов. Сначала медицинский отряд ФМБА проведет ее в Галском районе, а затем в Ткуарчале и Очамчыра. После майских праздников диспансеризация продолжится в Западной Абхазии.

«Всеобщая диспансеризация в соответствии с действующими инструкциями проводится раз в три года. В этом году мы будем проводить ее силами ФМБА России, поэтому призываем наших граждан быть активными и посещать всех специалистов, которые прибыли для проведения профилактических осмотров. Это достаточно солидный состав врачей разных специальностей и мобильный диагностический автопоезд, который состоит из 12 машин специального назначения», - рассказал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия. .

Лишь обследованием процесс диспансеризации не завершается. «Тем пациентам, у которых будут выявлены те или иные проблемы со здоровьем и необходимость оказания высокотехнологичной медицинской помощи, она будет оказываться в федеральных клинических центрах ФМБА, в том числе и на основании полиса обязательного медицинского страхования», - отметил министр.

Рассказал о плане работы в рамках диспансеризации и руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба. По его словам, в Абхазию прибыл для работы мобильный госпиталь в составе 50 человек, укомплектованный всеми необходимыми мобильными диагностическими аппаратами, - это рентген, флюорограф, маммограф, передвижная поликлиника, ультразвуковое исследование, функциональное исследование. Есть все специалисты, необходимые для проведения диспансеризации, как взрослого, так и детского населения. Работа будет проводиться без выходных, с 5 по 28 апреля, затем будет перерыв на майские праздники, и с 14 мая по 6 июня будет работать вторая бригада.

Уйба также отметил, что граждане Абхазии, которым будет необходима дальнейшая помощь медиков, её обязательно получат. «Мы по согласованию с Минздравом Абхазии подготовили план посещения всех районов Абхазии, в том числе удаленных, чтобы посмотреть жителей всех возрастов. Диспансеризация на этом не заканчивается - наши специалисты – высококвалифицированные врачи и средний персонал будут проводить отбор пациентов для продолжения лечения, если это требуется, в федеральных центрах Российской Федерации. Для проведения, в том числе и высокотехнологичной медицинской помощи».

По словам руководителя ФМБА, опыт подобной работы у его коллег есть, и он довольно успешный. «Думаю, что эта работа будет иметь очень хороший эффект, агентство проводит таких диспансеризаций в год в России и за ее пределами до десяти. И каждый выезд это, конечно, выявление заболеваний, в том числе и тех, что требуют неотложной медицинской помощи, а это, конечно, в итоге улучшение качества жизни, ее сохранение и укрепление здоровья людей».

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.