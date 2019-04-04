12 АПРЕЛЯ В СУХУМЕ ОТКРОЕТСЯ ФОТОВЫСТАВКА «МЫ ЖДЕМ» МИССИИ МККК В АБХАЗИИ

Фотовыставка посвящается лицам, пропавшим без вести в результате войны 1992-93 г.г. и их семьям, которые переживают эту трагедию на протяжении 25 лет.

Сухум. 5 апреля 2019г. Абхазия-Информ . 12 апреля в Сухуме откроется фотовыставка «Мы ждем» («Хазыпшуп…») Миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии, посвященная проблеме пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г.г. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции в Sputnik Абхазия глава миссии МККК в Абхазии Максим Забалуев и координатор Борис Казанба.

«Фотовыставка призвана показать работу, проделанную МККК в сотрудничестве с местными партнерами, чтобы выяснить судьбу и местонахождение пропавших без вести людей и представить их семьям информацию о погибших», - отметил глава миссии МККК в Абхазии Максим Забалуев.

Глава миссии подчеркнул важность программы по идентификации останков для семей пропавших без вести. «Мы хотим подчеркнуть потребность в достоверной информации о пропавших людях и потенциальном местонахождении мест захоронений для преодоления сложностей, возникающих в процессе нашей работы», - отметил Забалуев.

Фотоэкспозиция состоит не только из фотографий МККК, но и из работ представленных местными фотомастерами. Выставка МККК будет передвижной, фотографии будут показаны во всех районах Абхазии.

В Сухуме фотовыставка будет проходить 12-13 апреля, в поселке Гулрыпш – 15-16 апреля, в г. Очамчыра – 18-19 апреля, в г. Гал – 22-23 апреля, в г. Ткуарчал – 25-26 апреля, в г. Гагра – 29-30 апреля, в г. Гудаута – 2-3 мая.