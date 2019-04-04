ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ В АБХАЗИИ ГРОЗИТ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Представляя законопроект, председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба напомнил, что в первом чтении документ был принят еще в 2018 году.

Сухум. 5 апреля 2019 г. Абхазия-Информ . Депутаты во втором и окончательном чтении внесли изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Абхазии, а также в Кодекс о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях. Изменения касаются ужесточения наказания за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере.

«Целью внесения изменений и дополнений в УК, УПК РА и Кодекс РА о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях является не произвольное ужесточение наказания в отношении лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, в том числе без цели сбыта, но обеспечение одного из основополагающих принципов уголовного права - неотвратимости справедливого наказания в отношении лиц, занимающихся сбытом наркотических средств на территории Абхазии, исключение возможности избегания либо облегчения наказания, единообразное толкование и применение некоторых норм УК РА, а также создание условий по минимизации дорожно-транспортных происшествий лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения», - отметил Агрба.

Изменения, вносимые в УК РА, предусматривают не только существенное увеличение штрафов, но и такие меры наказания, пожизненное лишение свободы или смертная казнь с конфискацией имущества. В настоящее время в Абхазии действует мораторий на смертную казнь.

Осужденные за распространение наркотиков также не подлежат не подлежат помилованию.

Изменения, вносимые в статьи Кодекса РА о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях вызваны необходимостью упрощения процедур привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нарушении правил дорожного движения.

«Внедрение фото- и видеофиксация позволяет исключить человеческий фактор. Такие правонарушения, как превышение скорости, пересечение сплошной линии, проезд на запрещающие знаки, рассматриваются судами городов или районов. Предлагается в целях упрощения, ускорения и объективности рассмотрения дел эти функции передать МВД», – сообщил Валерий Агрба.

Закон вступает в силу с даты его опубликования, а отдельные статьи – с 1 января 2020 года

Постоянный представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба выступил за принятие законопроекта, но он считает, что некоторые положения закона не будут работать на практике. В частности, речь идет об огромных штрафах от 600 тысяч рублей до 1,2 млн рублей и сроках наказания - от 12 до 15 лет.

Инициатор принятия этого законопроекта депутат Дмитрий Дбар отметил, что наркодилеры, не стесняясь вывешивают в соцсетях не только прейскуранты на наркотические средства, но и объясняют, где их можно купить.

«Закон касается лиц, которые распространяют наркотические средства. Они должны сидеть пожизненно. У нас другого варианта нет, чтобы спасти нашу нацию. Мы находимся у черты, потому что наркотики заполонили нашу республику. Ужесточение мер в отношении тех, кто приносит вред нашему населению, демографии, увеличивает число правонарушений, а именно введение пожизненного заключения, вполне обосновано. Закон вступит в силу с 1 января 2020 и у людей есть время подумать, осознать, что они делают и что происходит в республике. И у силовых ведомств тоже будет достаточно времени, чтобы подготовиться к выполнению этого закона», - пояснил Дбар.

Что касается больших сумм штрафов, то, по словам депутата, наркодилеры в день столько зарабатывают на продаже наркотиков.

Депутат Батал Табагуа отметил, что депутатская комиссия очень скрупулёзно подошла к своей работе, и ее стоит за это поблагодарить, как и представителя президента в парламенте Дмитрия Шамба.

«Кому-то покажется, что это очень жесткий закон, но люди должны призадуматься, что они могут получить пожизненный срок и откупиться не получится. Либо мы плохо закончим, любо будем принимать экстренные меры. Ввоз и транзит наркотиков не подлежат помилованию», - заявил Табагуа.

Он призвал сотрудников разных СМИ, в том числе и на телевидении, провести серьезную работу по разъяснению ситуации.

Депутат Александр Анкваб также высказал свое отношение к принимаемым изменениям в законы.

«Кто знаком с криминологией, тот знает, что никогда и нигде ужесточение наказания не приводило к положительным результатам. Эта мера носит драконовский характер, но будем считать, что сутью этой нормы является будущая профилактика таких тяжких преступлений. Я поддерживаю позицию авторов и представителя президента: это неприятные нормы, но они необходимы в нашей сегодняшней абхазской действительности.

Мы не можем писать порученческие пункты, но надобно Министерству внутренних дел, нашему знаменитому ИКЦ и другим структурам связываться с российскими коллегами, потому что, к сожалению, для этих целей вербуют молодых людей, особенно девушек, обманывая, что в Абхазии абсолютно незначительные нормы наказания за такое преступление, и даже если вас задержат с вами ничего не будет.

На самом деле у нас и старые нормы очень суровые, а эта норма - тем более. Нужно и представителям СМИ побольше писать об этой норме за оставшееся до вступления закона в силу время. Надеемся, что эта норма будет правильно работать и судебная система, в данном случае, как и обычно, поддержит законодателей, и мы добьёмся положительного результата», - резюмировал Александр Анкваб.

Законопроект был принят единогласно.