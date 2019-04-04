В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬИ ТРЕТЕЙ ЧАСТИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА. КАСАЮЩИЕСЯ НАСЛЕДОВАНИЯ

Речь идет о наследовании имущества граждан, которые боролись против независимости и государственного суверенитета РА, участвовали в боевых действиях против Абхазии и оказывали содействие оккупационным властям.

Лолуа пояснил, что необходимость принятия этого законопроекта вызвана неоднократными обращениями граждан Абхазии, включая и инвалидов и участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, у которых по решению судов отбирают дома и квартиры, в которых они прожили более 20 лет, оформив их по приобретательской давности после того, как эти жилища были признаны бесхозными.

«Появляются супруга либо дети граждан, которые боролись против независимости и государственного суверенитета РА, участвовали в боевых действиях против РА и оказывали содействие оккупационным властям, и по завещанию или по закону становятся владельцами недвижимого имущества, находящегося в Абхазии. По нашему мнению, это является угрозой национальной безопасности и ущемляет права наших граждан, которые боролись за ее независимость и свободу и в результате войны остались без крыши над головой», - подчеркнул депутат.

Лолуа считает, что такие заявления не должны приниматься к рассмотрению. Наследники уже начали пытаться вступать в наследство после смерти родителей, находясь за границей: члены семьи оформляют наследство в России и по приезду в Абхазию подают документы нотариусу. Массовый характер это явление не носит, но депутаты должны отреагировать.

«Статья есть, но в ней есть пробелы, поэтому надо ее доработать, ввести такие механизмы, которые не позволяли бы родственникам и членам семей этой категории лиц оформлять и переоформлять имущество по наследству», - констатировал депутат.

Депутат Батал Табагуа напомнил, что поправки в закон уже принимались в 2014 и 2105 годах и в них все четко прописано, но нерадивые юристы и судьи, к сожалению, нашли в нем пробелы и теперь используют закон в своих интересах.

Внесены изменения в статьи 1104 и 1105. Они дополнены словами «либо члены их семей» и теперь будут звучать следующим образом: «распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания, за исключением случаев совершения завещания гражданами (либо членами их семей), которые боролись против независимости и государственного суверенитета РА, участвовали в боевых действиях против РА или оказывали содействие оккупационным властям».

Законопроект принят в первом чтении.