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Абхазия Информ

МИССИЯ МККК ПРОДОЛЖАЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОГРАММУ ПО ЭКСГУМАЦИИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ОСТАНКОВ ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ГРУЗИНО-АБХАЗСКОЙ ВОЙНЫ 1992-1993 ГГ..

Новости Пятница, 05 апреля 2019 14:30
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МИССИЯ МККК ПРОДОЛЖАЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОГРАММУ ПО ЭКСГУМАЦИИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ОСТАНКОВ ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ГРУЗИНО-АБХАЗСКОЙ ВОЙНЫ 1992-1993 ГГ..

 

Сухум. 5 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Миссия Международного Комитета Красного Креста (МККК) продолжает программу по эксгумации и идентификации останков погибших во время грузино-абхазской войны 1992-1993 гг.. 127 семей в Абхазии ждут информации о своих близких родственниках, пропавших без вести во время войны.

За шесть лет активной работы Миссии МККК по программе эксгумации и идентификации останков погибших во время грузино-абхазской 1992-1993 гг.. из 431 эксгумированных останков идентифицированы всего 163 человека. Об этом на пресс-конференции в Sputnik Абхазия сообщил глава миссии МККК в Абхазии Максим Забалуев. В конференции участвовал и координатор МККК в РА Борис Казанба.

Казанба уточнил, что в целом с абхазской и грузинской стороны в списках пропавших без вести значатся 2 200 человек.

Из списка пропавших без вести, представленного абхазской стороной, силами МККК за шесть лет осуществления программы идентифицированы останки 42 человек, которые уже переданы семьям. 127 семей в Абхазии ждут информации о своих близких, пропавших без вести во время войны.

По информации главы Миссии МККК Максима Забалуева, грузинской стороне переданы останки 122 человек.

Борис Казанба с сожалением констатировал, что не все останки из захоронений, вскрытых в Парке Славы в Сухуме, пока опознаны. Работы по эксгумации тел бойцов, захороненных в Парке Славы, начались в июле 2013 года. «Это очень долгий и нелегкий процесс, но он будет продолжен», - добавил Казанба.

Представители МККК считают очень важными публикации в СМИ на эту тему, так как они помогают получать от неравнодушных людей больше дополнительной информации о предполагаемых захоронениях, более детализированную информацию о самих погибших.

МККК сообщает о том, что в лаборатории осталось еще 268 неопознанных останков не идентифицированных тел, с которыми продолжают работать эксперты-антропологи.

Для идентификации останков был проведен забор ДНК-образцов более чем у 150 человек - родственников пропавших без вести во время мартовского наступления 1993 года и в сбитом вертолете на горе Ахбюк в июле 1993 года.

В соответствии с договоренностями между Кабинетом Министров РА и Миссией Международного Комитета Красного Креста в июле 2013 года с привлечением международных экспертов была проведена эксгумация останков бойцов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1992 гг., захороненных в Сухуме на территории Парка Славы для установления их личностей. Работу по поиску пропавших без вести курировал премьер-министр (2011-2014г.г.) Леонид Лакербая. Сегодня вопрос пропавших без вести курирует первый вице-премьер РА Даур Аршба. Миссия МККК сотрудничает также с председателем комиссией по делам пропавших без вести при Кабинете Министров Романом Адлейба и председателем Движения «Женщины Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 05 апреля 2019 14:36

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