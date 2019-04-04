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Абхазия Информ

АКАДЕМИК ШОТА АРСТАА НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «АХЬДЗ-АПША» ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Новости Пятница, 05 апреля 2019 16:17
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Сухум. 5 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о награждении академика, доктора филологических наук, профессора, лауреата Государственной премии в области науки имени Г.А. Дзидзария Шоты Арстаа орденом «Ахьдз-Апша» первой степени.

В указе, в частности, говорится:

«За выдающиеся достижения в развитии национального языкознания, а также вклад в основание Академии наук Республики Абхазия и успехи в многолетней учебно-воспитательной деятельности наградить академика, доктора филологических наук, профессора, лауреата Государственной премии в области науки имени Г.А. Дзидзария Арстаа Шоту Кастеевича орденом «Ахьдз-Апша» первой степени».

Прочитано 34 раз Последнее изменение Понедельник, 08 апреля 2019 12:29

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