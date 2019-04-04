АБХАЗСКОМУ ДРАМТЕАТРУ ИМ. С. ЧАНБА ПОДАРИЛИ КОНЦЕРТНЫЙ РОЯЛЬ STEINWAY&SONS

Появление столь ценного инструмента в театре ждали давно.

Сухум. 8 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Абхазскому государственному драматическому театру им. С. Чанба подарили концертный рояль Steinway&Sons. Такой подарок театру сделал абхаз, работающий в Сингапуре Джем Азак (Марщан), сообщил на странице театра в Фейсбуке гендиректор Нодар Чанба.

Джем Азак (Марщан) – молодой абхаз, родившийся в Германии и работающий в настоящее время в Сингапуре. «Наш «Стейнвей» американец. Он ровесник Абхазского театра. У него своя богатая история», - пишет Н. Чанба..

Инструмент уже доставили из Казани (Татарстан) в Сухум.

Белый рояль после столь долгого путешествия готов к первому концерту, который состоится в ближайшее время специально для членов «Общества друзей Абхазского театра».