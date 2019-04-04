ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ ПРИНЯТИЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВОГО МУСОРА

Сегодня стало очевидно, что это свалка, которую с трудом можно назвать организованным полигоном, стала источником эпидемиологической опасности. Она находится в критически недопустимом расстоянии от жилой зоны и содержится с нарушением всех санитарных норм, в том числе и международных.

Мы, представители общественных организаций, с тревогой следим за ситуацией вокруг городской свалки в районе Маяка.

Сухум. 8 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Представители общественных организаций выступили с обращением по проблеме утилизации мусора.

Эта свалка представляет собой серьёзную экологическую угрозу загрязнения окружающей среды для всего города Сухума и наносит непоправимый урон здоровью всех его жителей. В глубине мусорной массы происходят процессы разложения, в которых участвуют анаэробные бактерии. Вследствие подобного процесса выделяется токсичный биологический газ, одним из компонентов которого является метан, вызывающий парниковый эффект. Уже давно на этой свалке происходит глубинное заражение грунта, смрадный воздух разносится ветром на большие расстояния, под свалкой находятся грунтовые воды, которые практически отравляются ядом. Таким образом, ближайшие водоёмы могут быть токсичны и опасны для жителей. Никакого мониторинга и учета объёма и состава поставляемого мусора на свалку, как и исследований этой территории, не ведется.

Увеличение площади свалки происходит катастрофически быстрыми темпами!

Вопрос организации полигонов ТБО в нашей стране не решается уже много лет. Все представители власти обещают его решить, но дальше популистских обещаний никто так и не продвинулся.

Между тем, организация сбора, вывоза, утилизации и переработки мусора – важнейшая проблема жизнедеятельности всей страны.

Известно, что на разных этапах представители бизнеса предлагали построить мини-мусоросжигающий завод, речь также шла о полигоне, где мусор можно было бы хотя бы складировать для дальнейшей переработки. До сих пор обществу никто не объяснил, почему эти проекты так и не были реализованы, и каково видение проблемы утилизации отходов в долгосрочной перспективе у специалистов и властей.

Мы призываем правительство обратиться к мировому опыту стран, которые смогли решить эту проблему: Дании, реализующей сегодня проект высокоэкологичного мусороперерабатывающего завода Amager Bakke, Германии, Швеции, Австрии (известный экологический чистый завод по переработке мусора Шпиттелау в Вене), Швейцарии (завод Immark).

Мы выражаем поддержку жителям Маяка в отстаивании собственных прав и категорически против любых репрессивных мер в их отношении.

Так как эта проблема является приоритетным вопросом здоровья и безопасности всей нации, мы требуем принятия конкретных и кардинальных мер:

1. Немедленное издание Президентом Указа о закрытии свалки и предоставлении новой площадки для полигона ТБО соответствующей всем санитарным нормам.

2. Разработке проекта Закона об отходах.

3. Упразднение неэффективных служб и ведомств республиканского и муниципального значения, ответственных за работу с отходами.

4. Формирование соответствующей службы по реализации и мониторингу проекта нового полигона ТБО и по выводу существующей свалки из эксплуатации с последующей рекультивацией.

5. Пересмотр структуры и функционала профильного ведомства - Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

6. Отдельная разработка плана мероприятий по рекультивации и длительному мониторингу закрытого полигона.

7. Привлечение международных экспертов из стран с успешным опытом в этой области для консультаций и скорейшей разработки оптимальных проектных решений по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки мусора.

8. Внедрение культуры раздельного сбора среди населения: организация пропаганды и поддержка среди населения культуры раздельного сбора мусора, организация пилотных проектов по раздельным контейнерам в школах, детских садах, предприятиях

9. Немедленный созыв заседания сессии парламента для обсуждения данной проблемы и выработки срочных мер.

10. Обсуждение данной проблемы на пленарном заседании Общественной палаты.

Надеемся на понимание исключительной важности и скорейшее решение вопроса как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Арда Инал-Ипа, Центр Гуманитарных программ.

Тенгиз Тарба, Фонд «Горная Абхазия».

Елена Кобахия, Сухумский Дом юношества.

Инна Барчан, член Правления Московской Абхазской Диаспоры

Алхас Тхагушев, Ассоциация «Инва-Содействие».

Нателла Акаба, Ассоциация женщин Абхазии.

Лиана Кварчелия, Центр Гуманитарных программ.

Руслан Хагба, член Правления Московской Абхазской Диаспоры.

Розита Герман, Фонд «Асаркьа».

Таисия Алания, Сухумский Дом юношества.

Елена Кувичко, Фонд «Асаркьа».

Асида Ломия, Детский Фонд Абхазии.

Мариетта Топчьян, Ассоциация женщин Абхазии.

Надежда Венедиктова, Общественная палата Абхазии.

Циза Гумба, «Национальные ресурсы».

Манана Гургулия, информагентство «Абхазия-Информ».

Ронеза Пация, инициативная группа «За инновации в образовании»

Лиана Чкадуа

Адгур Дзидзария,

Татьяна Надольская

Анжела Патарая

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