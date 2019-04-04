ВТОРЫЕ СУТКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЧС АБХАЗИИ ТУШАТ ПОЖАР В ЛЕСНОМ МАССИВЕ НА ГОРЕ МАМЗЫЩХА

По предварительным данным, огонь распространился на территории около 10 га.

Сухум. 8 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Вторые сутки подразделения МЧС Абхазии тушат пылающий от огня лесной массив на горе Мамзыщха (Гагрский район), сообщает пресс-служба МЧС РА.

Пламя бушует в труднодоступной части горного хребта, поэтому тушение огня производится с помощью вертолета Ми-2, специально дооборудованного под эти цели. Пожарные уже осуществили несколько вылетов. Сотрудники МЧС стараются локализовать ситуацию, чтобы огонь не приблизился к одному из горных населенных пунктов.

Человеческий фактор - это главная причина ежегодных возгораний в лесах Гагрского района, считают в МЧС. .

Гора Мамзыщха находится в шести километрах от г. Гагры. Её высота — 1873 метра над уровнем моря.