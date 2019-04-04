11 АПРЕЛЯ В АБХАЗСКОМ ДРАМТЕАТРЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА», ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ АБХАЗСКОГО ПОЭТА ТАИФА АДЖБА

Таиф Аджба - автор многих поэтических сборников на родном абхазском, и в переводах на русский и грузинский языки. Творчество Таифа любимо в народе, его стихи читают, учат наизусть, многие из них стали хрестоматийными, изучаются в школах.

Сухум. 8 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. 11 апреля в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба состоится премьера спектакля «Дожить до рассвета», посвященного памяти абхазского поэта Таифа Аджба (1939-1992 гг.).

11 марта 2019 г. Таифу Аджба исполнилось бы 80 лет.

Вот уже 25 лет поэт считается пропавшим без вести. Во время грузино-абхазской войны, в Сухуме 9 октября 1992 года Таифа Аджба вывели из дома грузинские гвардейцы в неизвестном направлении.

Режиссер Мадина Аргун поставила спектакль «Дожить до рассвета» по мотивам дневника поэта, который он вел, находясь в оккупированном городе. «Дожить до рассвета» - эти слова, которые часто повторял Таиф на страницах дневника. Позже так же была названа книга поэта.

***

Таиф Шаадатович Аджба родился 11 марта 1939 года в селе Ачандара Гудаутского района. В родном селе окончил десятилетку, затем служил в армии. С 1962 г. Т.Аджба – студент филологического факультета СПИ. Начинающий поэт оказывается в тесном кругу творческой интеллигенции. Тогда же появляются в периодической печати его юношеские стихи, в последствии вошедшие первый поэтический сборник «Стихи» (1968 г.).

Сухум становится не только местом учебы Т. Аджба, но и местом его постоянного жительства. После завершение учебы был редактором издательства «Алашара» в последнее, предвоенное время работал литконсультантом Союза писателей Абхазии.

К важным событиям литературной биографии поэта относятся 1983-1985 годы - годы учебы на высших литературных курсах в Москве, годы знакомства и широкого общения с видными литературоведами России. В это же время издательством «Советский писатель» выпущен сборник стихов Т. Аджба «Вторая жизнь» (перевод В. Купреянова).

Т. Аджба – автор многих поэтических сборников. В 1979 г. вышел в свет однотомник его избранных произведений «Благословения», куда вошли лучшие стихи и поэмы разных лет. Т. Аджба по праву можно считать классиком абхазской детской литературы, перу которого принадлежит множество стихов и сказок – поэм, ставших широко известными среди детей и юношей дошкольного возраста и школьного возраста. Поэт увлеченно занимался и переводческой деятельностью. Блестяще переведены на абхазский язык бессмертные творения А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф.Тютчев, А. Блока и многих других поэтов.

9 октября 1992 года дом, в котором жил Т. Аджба, был оцеплен грузинскими гвардейцами. Увозили его среди бела дня на виду у всех. На прощание он просил жену лишь об одном: сохранить личный архив, последние записи в дневнике. Чудом уцелевшие от рук грузинских спецслужб они предстают как «звучащий слепок» голоса патриота гражданина Абхазии.

В 2011 году в Сухуме на пересечении улицы Айдгылара и Набережной Махаджиров в доме (ныне частная гостиница «Белый парус»), где жил поэт, установлена мемориальная доска.

11 марта 2016 года министерство культуры учредило литературную премию имени Таифа Аджба за вклад в развитие детской и юношеской литературы.

Литераторы справедливо считают его одним из самых выдающихся поэтов нашего времени.

(По материалам статьи В. Когониа - "Слово о Таифе Аджба").

Издания:

Аджба Т. "Стихотворения". На абх. яз. - Сухуми: Алашара: 1968.

Аджба Т. «Ночь и день. (Стихи)». На абх. яз. - Сухуми: Алашара: 1970.

Аджба Т. «Когда увеличивается день. Стихи». На абх. яз. - Сухуми: Алашара: 1973.

Аджба Т. «Моя тишина. Стихи». На абх. яз. - Сухуми: Алашара: 1977.

Аджба Т. «Песня весны. (Стихи и поэмы)». На абх. яз. - Сухуми: Алашара: 1978.

Аджба Т. "Путники. (Стихи и поэмы)". - Сухуми: Алашара: 1979. - 158 с.

Аджба Т. "Улыбка цветов. (Стихи и поэмы)". На абх. яз. - Сухуми: Алашара: 1980. - 55 с.

Аджба Т. «Вторая жизнь. (Стихи)". Пер. с абх. В. Куприянова. - Москва: Советский писатель: 1983. - 88 с., ил.

Аджба Т. "Вместо песни. (Стихотворения)". Пер. с абх. Ю. Лакербай. - Сухуми: Алашара: 1986. - 78 с.

Аджба Т. "Вестник весны. (Стихи)". На груз. яз. Пер. Д. Джанелидзе. Гл. редкол. по худож. пер. и лит. взаимосвязям при Союзе писателей Грузии. - Тбилиси: Б. и.: 1987. - 108,[1] с.

Аджба Т. "Благословение. (Стихи и поэмы)". На абх. яз. - Сухуми: Алашара: 1989. - 258 с., [1] л. портр.

Аджба Т. «Вместо точек. (Стихи и поэма)». Перевод с абх. В. Лапшина. - Москва: 1990.

Аджба Т. «Улыбка. (Стихи и поэмы)». На абх. яз. — Сухум: Алашара: 1991.

Аджба Т. "Дожить до рассвета!.. (Дневник)". На абх. и рус. яз. - Сухум: Алашара: 1994. - 120 с. Тираж 1 000.

Аджба Т. "Стихи". На абх. яз. - Сухум: Абгосиздат: 2012.