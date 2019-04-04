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Абхазия Информ

УЧАСТНИКИ АКЦИИ ПРОТЕСТА ТРЕБУЮТ НЕМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫТИЯ СУХУМСКОЙ СВАЛКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Новости Понедельник, 08 апреля 2019 14:48
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УЧАСТНИКИ АКЦИИ ПРОТЕСТА ТРЕБУЮТ НЕМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫТИЯ СУХУМСКОЙ СВАЛКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Сухум. 8 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Рауль Хаджимба встретился с участниками акции, выступающими за закрытие сухумской мусорной свалки, сообщает пресс-служба Президента РА.

Участники митинга поставили перед главой государства вопрос о немедленном закрытии свалки для сброса твердых бытовых отходов в районе Маяка.

Президент пояснил собравшимся, что моментальное закрытие свалки не представляется возможным.

«Мы говорили, что найдем средства и на первом этапе решим вопрос дополнительного котлована, проведем дорогу, чтобы отдалить территорию свалки от домов. На все работы по обустройству полигона необходимо порядка 120 миллионов рублей. Полигон документально оформлен, теперь нужно найти денежные средства. Там должно быть соответствующее сортировочное оборудование, должны быть проектно-сметные документы. Для этого нужно время, это не работа одного дня. На это потребуется около полугода», - сказал Хаджимба.

В целях реализации распоряжения президента от 4 декабря 2018 г. Администрацией города Сухум в районе Маяка было осуществлено устройство дополнительного котлована для сброса твердых бытовых отходов, площадки для сброса твердых бытовых отходов, были обеспечены подъездные пути к дополнительному котловану и водоотведение от него. Также Администрация Гулрыпшского района выделила земельный участок для размещения полигона твердых бытовых отходов.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 08 апреля 2019 15:43

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