УЧАСТНИКИ АКЦИИ ПРОТЕСТА ТРЕБУЮТ НЕМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫТИЯ СУХУМСКОЙ СВАЛКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

«Мы говорили, что найдем средства и на первом этапе решим вопрос дополнительного котлована, проведем дорогу, чтобы отдалить территорию свалки от домов. На все работы по обустройству полигона необходимо порядка 120 миллионов рублей. Полигон документально оформлен, теперь нужно найти денежные средства. Там должно быть соответствующее сортировочное оборудование, должны быть проектно-сметные документы. Для этого нужно время, это не работа одного дня. На это потребуется около полугода», - сказал Хаджимба.

В целях реализации распоряжения президента от 4 декабря 2018 г. Администрацией города Сухум в районе Маяка было осуществлено устройство дополнительного котлована для сброса твердых бытовых отходов, площадки для сброса твердых бытовых отходов, были обеспечены подъездные пути к дополнительному котловану и водоотведение от него. Также Администрация Гулрыпшского района выделила земельный участок для размещения полигона твердых бытовых отходов.