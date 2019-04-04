9 АПРЕЛЯ В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ВОДЫ
Новости Понедельник, 08 апреля 2019 15:43
Сухум. 8 апреля 2019 года. Абхазия-Информ. Сухумский водоканал сообщат, что завтра, 9 апреля Сообщаем, с 00:00 до 12:00 часов дня, в связи с ремонтно-восстановительными работами на водоводе ф500мм по ул.Беигуаа-Титова будет прекращена подача питьевой воды в следующих районах: Центральная часть города, старый поселок, ВИЭМ, нагорная часть Сухума.
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