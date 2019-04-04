ПОЖАР В ЛЕСНОМ МАССИВЕ НА ГОРЕ МАМЗЫШЬХА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ЛИКВИДИРОВАН

Сухум. 9 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Пожар в лесном массиве на горе Мамзышьха в Гагрском районе практически ликвидирован, сказал сегодня «Абхазия-Информ» министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.