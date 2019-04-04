ПОЖАР В ЛЕСНОМ МАССИВЕ НА ГОРЕ МАМЗЫШЬХА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ЛИКВИДИРОВАН
Сухум. 9 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Пожар в лесном массиве на горе Мамзышьха в Гагрском районе практически ликвидирован, сказал сегодня «Абхазия-Информ» министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
«Пожарно-спасательные подразделения МЧС занимались ликвидацией пожара всю минувшую ночь до утра. Огонь тушили с применением вертолета МИ-8. Работа проводилась в очень сложной обстановке, но задача по ликвидации возгорания решена. Мы смогли обойтись своими силами и средствами», - сказал Лев Квициния.
Сегодня в течение дня сотрудники МЧС проведут дополнительный мониторинг горной местности для уточнения остались ли какие-то небольшие очаги.
Лев Квициния сообщил, что населенным пунктам Гагрского района уже ничего не угрожает.
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