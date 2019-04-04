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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ ТКУАРЧАЛА С ДНЕМ ГОРОДА

Новости Вторник, 09 апреля 2019 11:48
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ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ ТКУАРЧАЛА С ДНЕМ ГОРОДА

 

Сухум. 9 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба поздравил жителей Ткуарчала с Днем города.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Дорогие ткуарчалцы!

Примите мои искренние поздравления и пожелания по случаю замечательного праздника – Дня города-героя Ткуарчала!

В документальной летописи нашей страны мужество и отвага славных сынов и дочерей Ткуарчала занимает достойное место. Эти высокие моральные качества доблестных защитников города ярко проявились в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Вы, дорогие братья и сестры, выдержали и блокаду, и голод, и холод. Испытали на себе все тяготы и лишения тяжелого военного времени. В неимоверно сложных условиях отрыва от внешнего мира вы смогли создать стратегически важный для всей Абхазии плацдарм, позволивший наладить действенную связь между Западным и Восточным фронтом. Весом ваш вклад в освобождение Республики Абхазия от грузинских оккупационных войск. Имена бойцов Ткуарчалского полка, павших смертью храбрых, золотыми буквами вписаны в хронику нашей общей Победы. Вечная им память!

Сегодня город Ткуарчал и Ткуарчалский район уверенно входят в мирное созидательное русло. Благоустраивается центральная часть города, восстанавливаются объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта. Восстанавливаются транспортные коммуникации, соединяющие город с селами, с другими районными центрами и республикой в целом.

Уверен, что в ближайшие годы мы получим новые возможности для полноценного возрождения города.

С Днем города, дорогие ткуарчалцы! Счастья, благополучия и новых свершений во благо родного Ткуарчала и нашей прекрасной Апсны».

    

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 09 апреля 2019 12:03

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