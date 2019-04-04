ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ ТКУАРЧАЛА С ДНЕМ ГОРОДА

В документальной летописи нашей страны мужество и отвага славных сынов и дочерей Ткуарчала занимает достойное место. Эти высокие моральные качества доблестных защитников города ярко проявились в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Вы, дорогие братья и сестры, выдержали и блокаду, и голод, и холод. Испытали на себе все тяготы и лишения тяжелого военного времени. В неимоверно сложных условиях отрыва от внешнего мира вы смогли создать стратегически важный для всей Абхазии плацдарм, позволивший наладить действенную связь между Западным и Восточным фронтом. Весом ваш вклад в освобождение Республики Абхазия от грузинских оккупационных войск. Имена бойцов Ткуарчалского полка, павших смертью храбрых, золотыми буквами вписаны в хронику нашей общей Победы. Вечная им память!

Сегодня город Ткуарчал и Ткуарчалский район уверенно входят в мирное созидательное русло. Благоустраивается центральная часть города, восстанавливаются объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта. Восстанавливаются транспортные коммуникации, соединяющие город с селами, с другими районными центрами и республикой в целом.

Уверен, что в ближайшие годы мы получим новые возможности для полноценного возрождения города.

С Днем города, дорогие ткуарчалцы! Счастья, благополучия и новых свершений во благо родного Ткуарчала и нашей прекрасной Апсны».