ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ ТКУАРЧАЛА С ДНЕМ ГОРОДА
Сухум. 9 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба поздравил жителей Ткуарчала с Днем города.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Дорогие ткуарчалцы!
Примите мои искренние поздравления и пожелания по случаю замечательного праздника – Дня города-героя Ткуарчала!
В документальной летописи нашей страны мужество и отвага славных сынов и дочерей Ткуарчала занимает достойное место. Эти высокие моральные качества доблестных защитников города ярко проявились в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Вы, дорогие братья и сестры, выдержали и блокаду, и голод, и холод. Испытали на себе все тяготы и лишения тяжелого военного времени. В неимоверно сложных условиях отрыва от внешнего мира вы смогли создать стратегически важный для всей Абхазии плацдарм, позволивший наладить действенную связь между Западным и Восточным фронтом. Весом ваш вклад в освобождение Республики Абхазия от грузинских оккупационных войск. Имена бойцов Ткуарчалского полка, павших смертью храбрых, золотыми буквами вписаны в хронику нашей общей Победы. Вечная им память!
Сегодня город Ткуарчал и Ткуарчалский район уверенно входят в мирное созидательное русло. Благоустраивается центральная часть города, восстанавливаются объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта. Восстанавливаются транспортные коммуникации, соединяющие город с селами, с другими районными центрами и республикой в целом.
Уверен, что в ближайшие годы мы получим новые возможности для полноценного возрождения города.
С Днем города, дорогие ткуарчалцы! Счастья, благополучия и новых свершений во благо родного Ткуарчала и нашей прекрасной Апсны».
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