 

В мире

ГЛАВОЙ УПРАВЛЕНИЯ КРЕМЛЯ ПО УКРАИНЕ СТАНЕТ КУРАТОР ДНР И ЛНР
апреля 05 2019

ГЛАВОЙ УПРАВЛЕНИЯ КРЕМЛЯ ПО УКРАИНЕ СТАНЕТ КУРАТОР ДНР И ЛНР

  Исполняющим обязанности начальника управления президента по приграничному сотрудничеству после ухода Олега Говоруна станет Алексей…
ЦИК УКРАИНЫ ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВИЛ, ЧТО В СТРАНЕ ПРОЙДЕТ ВТОРОЙ ТУР ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
апреля 01 2019
ЦИК УКРАИНЫ ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВИЛ, ЧТО В СТРАНЕ ПРОЙДЕТ ВТОРОЙ ТУР ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
ТРАМП ПОДПИСАЛ ДОКУМЕНТ О ПРИЗНАНИИ СУВЕРЕНИТЕТА ИЗРАИЛЯ НАД ГОЛАНАМИ
марта 25 2019
ТРАМП ПОДПИСАЛ ДОКУМЕНТ О ПРИЗНАНИИ СУВЕРЕНИТЕТА ИЗРАИЛЯ НАД ГОЛАНАМИ

Календарь событий

« Апрель 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

12 АПРЕЛЯ В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АБХАЗИЯ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ».

Новости Вторник, 09 апреля 2019 12:21
Оцените материал
(0 голосов)
12 АПРЕЛЯ В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АБХАЗИЯ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ».

 

Сухум. 9 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. 12 апреля 2019 г. в 11:00 в конференц-зале отеля «Атриум Виктория» состоится II Международная конференция «Абхазия в контексте российско-турецких отношений».

В конференции примут участие представители руководства, общественности и научных кругов Абхазии.

Среди участников - бывший ректор Университета Кадир Хас (Стамбул), председатель Совета по международным отношениям Турции Мустафа Айдын; профессор факультета экономических, административных и общественных наук Университета Кадир Хас (Стамбул) Митат Челикпала; кандидат исторических наук, доцент кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения Института истории и международных отношений Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону) Николай Алексеевич Трапш; директор Центра междисциплинарных гуманитарных исследований Южного федерального университета (ЦМГИ ЮФУ) Вероника Витальевна Цибенко.

В июне 2015 г. в Сухуме состоялся I Международная конференция «Абхазия в контексте российско-турецких отношений».

, -

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 09 апреля 2019 12:23

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ ТКУАРЧАЛА С ДНЕМ ГОРОДА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.