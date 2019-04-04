12 АПРЕЛЯ В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АБХАЗИЯ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ».
Сухум. 9 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. 12 апреля 2019 г. в 11:00 в конференц-зале отеля «Атриум Виктория» состоится II Международная конференция «Абхазия в контексте российско-турецких отношений».
В конференции примут участие представители руководства, общественности и научных кругов Абхазии.
Среди участников - бывший ректор Университета Кадир Хас (Стамбул), председатель Совета по международным отношениям Турции Мустафа Айдын; профессор факультета экономических, административных и общественных наук Университета Кадир Хас (Стамбул) Митат Челикпала; кандидат исторических наук, доцент кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения Института истории и международных отношений Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону) Николай Алексеевич Трапш; директор Центра междисциплинарных гуманитарных исследований Южного федерального университета (ЦМГИ ЮФУ) Вероника Витальевна Цибенко.
В июне 2015 г. в Сухуме состоялся I Международная конференция «Абхазия в контексте российско-турецких отношений».
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