ГРАН-ПРИ СУХУМСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ПОЛУЧИЛИ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ РЕЖИССЕРОВ ИЗ КОСОВО И ФРАНЦИИ

В тройку победителей фестиваля также вошла картина "Белым по черному" Антона Мамыкина.

Обладателями гран-при II Сухумского международного кинофестиваля стали сразу два фильма - «AJO» режиссера из Косово Море Рака (More Raca) и «Месье Эндерсен» французского режиссера Тома Скои (Thomas Scohy).

Сухум. 9 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В понедельник, 8 апреля, завершил работу Второй Сухумский международный кинофестиваль

В этом году вторую премию решили не присуждать.

"Два фильма набрали одинаковое количество голосов. Это социальный арт-фильм и остроумный, тонкий жанровый фильм. И мы решили второй приз не вручать, добавить сумму в гран-при и вручить гран-при сразу двум фильмам. "AJO” из Косово и "Месье Эндерсен" из Франции", - цитирует Sputnik Фбхазия члена жюри кинофестиваля Алексея Федорченко.

Специальный приз информационного партнера кинофестиваля агентства Sputnik Абхазия получил короткометражный фильм режиссера из Франции Шебнем Зариаба "The Camel Boy". По словам пресс-секретаря Sputnik Абхазия Илоны Авиловой, было сложно выбрать лучший фильм, но в редакции не смогли пройти мимо темы ущемления прав детей и решили отметить именно "The Camel Boy".

Спецприз от компании "А-Мобаил" получил китайский режиссер Вэй Шуцзюн.

"Я впервые в Абхазии. Безмерно влюблен в эту страну. Уже завтра улетаю в Великобританию и буду очень скучать. Спасибо, что выделили мой фильм. Скоро я начну снимать новый фильм. И я надеюсь, что получу приглашение на следующий Сухумский кинофестиваль", - сказал Вэй Шуцзюн.

Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии также учредило свой специальный приз. Его удостоился фильм "Зверь" польского режиссера Камилы Хойнацки (Kamila Chojnacka)

Победители и призеры II Сухумского международного кинофестиваля:

«AJO», режиссер Море Рака (Косово) - Гран-при и денежная премия 150 000 руб.;

«Monsieur Henderson», режиссер Том Скои (Франция) - Гран-при и денежная премия 150 000 руб.;

«Белым по черному», режиссер Антон Мамыкин (Россия) – III премия (50 000 руб.):

Лучшая режиссура – «Путешествие в Париж», режиссер Мария Полякова (Россия);

Лучшая операторская работа – «The Vine», режиссеры Игорь Марович и Иван Джурович (Сербия);

Лучший сценарий – «Экстрим», сценарист Андрей Каштанов, режиссер Андрей Берченко (Россия);

Лучшая женская роль – Лучиа Диез в фильме«Rag Girl» режиссера Роберто Монтальдо (Испания);

Лучшая мужская роль – Фабио Риззуто в фильме «Windmills» режиссера Симона Спмпинато (Италия);

Приз зрительских симпатий – фильм «Франка», режиссера Митрия Семенова-Алейникова (Белоруссия).

Фестиваль проходил с 4 по 8 апреля. В конкурсной программе фестиваля были представлены 30 короткометражных фильмов из Абхазии, Андорры, Белоруссии, Германии, Греции, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Косово, Польши, России, Румынии, Туниса, Турции, Франции, Эстонии, Южной Кореи.

Фото Томаса Тхайцук, Sputnik Абхазия.