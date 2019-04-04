КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА ВЫЯВИЛА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ

В частности, установлено, что выделение земельного участка администрацией Галского района под особую экономическую зону не согласуется с земельным актом госуправления лесного хозяйства, а именно – администрация незаконно выделила дополнительно пять тысяч га лесного фонда.

Сухум. 9 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В результате проверки исполнения бюджета Галского района были выявлены многочисленные нарушения ведения финансово-хозяйственной деятельности. Об этом во вторник, 9 апреля, на пресс-конференции заявил председатель Контрольной палаты РА Роберт Аршба.

«С нашей точки зрения – это подлог и мы, не дожидаясь окончательных результатов проверки, промежуточным актом предали материалы по этому делу в Генпрокуратуру», – сообщил Роберт Аршба.

В свою очередь аудитор Контрольной палаты Беслан Квициния констатировал, что при проверке отчётности выяснилось, что «в бюджетных организациях одновременно ведется и коммерческий, и бюджетный учет, администрирование налогов находится не на должном уровне, не ведется учет квартир, основных средств и госсобственности, не учтены индивидуальные предприниматели, выделяемая земля и налог на землю. Более того, не видна правильность использования – расходования бюджетных средств».

«Непонятная отчетность, и это при всем при том, что район является дотационным и собственных средств у администрации около 53 млн рублей», – отметил Квициния. (Подробный материал по проверке Галского района размещен на сайте Контрольной палаты – АИ)

Роберт Аршба отметил, что Галский район – это отдаленный район, бюджет которого с учетом дотаций составляет 180 млн рублей. При этом служб, отделов и управлений там очень много. Проверка Контрольной палатой администрации Галского района, включая сельские администрации, начавшаяся в 2018 году, продолжилась и в 2019 году.

«При малом количестве бюджетных средств получился очень объемный проверочный материал с большим количеством выявленных нарушений. И самое большое нарушение – это полное отсутствие бухгалтерского учета. И если по всей республике дела с бухгалтерской отчетностью обстоят неважно, то Галском районе - намного хуже», – подчеркнул Аршба.

Он сообщил, что каждая проверка подкреплена юридическим сопровождением, то есть в ней принимают участие не только инспекторы-экономисты, но и юристы

По словам председателя Контрольной палаты, администрация района не смогла предоставить необходимые подтверждающие документы.

«У нас многие привыкли писать разные бумаги, но при этом правильно отчитываться не привыкли. Мы изучаем отчетные документы, которые нужно правильно заполнять. Тот же обычный расходный кассовый ордер должен быть правильно заполнен. На нем должен стоять номер, указана фамилия человека, получившего деньги, и только штатный сотрудник администрации имеет право получения бюджетных средств. Там должны стоять подпись бухгалтера, кассира и руководителя – распорядителя государственных средств. А потом уже должен быть представлен отчет, на что эти деньги были потрачены. Мы проводим аудит и нам должны предоставить соответствующие подтверждающие документы, чего в конечном итоге не произошло», – констатировал Роберт Аршба.

Он также отметил, что по закону у Галской Админитрации было право в течение пяти дней оспорить любой абзац проверочного акта. Они, правда, пытались предоставить какие-то оправдания, которые не повлияли на результаты проверки.

На вопрос журналиста «Абаза-ТВ», с чем связано такое количество нарушений – с непрофессионализмом или это делалось намерено, Роберт Аршба ответил: «Так, видимо, легче все завуалировать».