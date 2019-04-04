РОБЕРТ АРШБА: «МЫ ДАЛИ ПОЛНУЮ И ОБЪЕКТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА»

По словам председателя Контрольной палаты Роберта Аршба, в начале они отказались от проверки, потому что парламент не смог предоставить свой баланс.

Сухум. 9 апреля 2019 года. Абхазия-Информ. Контрольная палата закончила проверку парламента на предмет эффективности и целевого расходования бюджетных средств, выделенных на функционирование Народного Собрания – Парламента РА с 1 мая 2017 года по 1 мая 2018 года.

«Мы не можем проверять, если нет баланса, потому что это основной документ. В балансе должна быть предоставлена все отчетная бухгалтерская информация с соответствующими подписями и печатями, потому что за этот документ кто-то должен отвечать. Кому инспектор может предъявить претензии? Таков смысл работы Палаты», – пояснил Аршба.

После того, как баланс был представлен, Контрольная палата возобновила проверку.

На материалах проверки парламента установлен гриф «Для служебного пользования».

«Я вас заверяю, что мы дали полную и объективную информацию по финансовой деятельности парламента. Отчет о проделанной работе был заслушан на закрытом заседании с участием почти всех депутатов. В виду того, что проверка была внеплановой, выводы, представленные Контрольной палатой, и сам отчет мы оставили на усмирение депутатов и его обнародование в компетенции самого парламента», – констатировал Роберт Аршба.

Он также сообщил, что Контрольная палата посчитала все-таки нужным направить уведомление о бюджетных мерах принуждения в отношении парламента в министерство финансов.

«Пока мы ответ не получили, но нам стало известно, что Минфин вроде бы сократил общую сумму на содержание парламента на 2019 год в размере 1,15 или 1,3 млн рублей», – сообщил Аршба.

На заседании сессии парламента, которое состоялась 4 мая 2018 года, депутаты парламента поручили Контрольной палате осуществить проверку эффективности и целевого расходования бюджетных средств, выделенных на функционирование Народного Собрания - Парламента РА с 1 мая 2017 года по 1 мая 2018 года.

Инициатором проверки выступил депутат Дмитрий Дбар.

«Мы проверяем все ведомства, поэтому на примере парламента хотим показать, как депутаты тратят средства налогоплательщиков. Если у нас все будет прозрачно, то тогда и с других мы сможем требовать такой же открытости», сказал тогда Д. Дбар.

Спикер Народного Собрания Валерий Кварчия выступал категорически против этой проверки.