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Абхазия Информ

С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ СУХУМА ПРЕКРАЩАЮТ УБОРКУ И ВЫВОЗ МУСОРА ИЗ-ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ЗАКРЫТИЯ СВАЛКИ

Новости Среда, 10 апреля 2019 12:56
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С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ СУХУМА ПРЕКРАЩАЮТ УБОРКУ И ВЫВОЗ МУСОРА ИЗ-ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ЗАКРЫТИЯ СВАЛКИ

Сухум. 10 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. С сегодняшнего дня коммунальные службы г. Сухум прекращают уборку и вывоз мусора из-за несанкционированного закрытия свалки. Об этом стало известно из сюжета Абхазского ТВ.

На протяжении пяти дней жители микрорайона «Маяк» проводят бессрочную акцию протеста. Люди обеспокоены экологической ситуацией, сложившейся из-за расширения полигона бытовых отходов и требуют его полного закрытия. Протестующие не пропускают мусороуборочные машины на полигон и намерены стоять до полного разрешения проблемы. Коммунальные службы были вынуждены сгружать контейнеры с мусором на территории гаража. По словам начальника коммунального управления столичной администрации Даура Ахуба, «уже не осталось места для складирования мусора и на этой территории».

Мусорный полигонов в районе Маяка существует с советских времен и сегодня занимает площадь в общей сложности до 60 га. Городские власти предпринимали меры по организации дополнительных котлованов, но и они уже заполнены городским мусором.

8 апреля с протестующими встретились президент Рауль Хаджимба и премьер-министр Валерий Бганба. Президент ответил на вопросы людей и сообщил, что государство не в силах закрыть свалку в кратчайшие сроки, а на создание нового полигона потребуется полгода.

«Мы говорили, что найдем средства и на первом этапе решим вопрос дополнительного котлована, проведем дорогу, чтобы отдалить территорию свалки от домов. На все работы по обустройству полигона необходимо порядка 120 миллионов рублей. Полигон документально оформлен, теперь нужно найти денежные средства. Там должно быть соответствующее сортировочное оборудование. Для этого нужно время, это не работа одного дня. На это потребуется около полугода», - сказал президент.

Участники акции не согласились с предложением президента Рауля Хаджимба подождать еще полгода, и намерены продолжать акцию протеста.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 10 апреля 2019 13:00

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