В ГАГРЕ ИЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДЯТ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ

Сухум. 10 апреля 2019 г. Абхазия-Информ . В Гагрском районе около села Алахадзыхь с 2017 года работает первый в Абхазии мусороперерабатывающий завод. Твердые бытовые отходы на завод привозят из городов Гагра и Пицунда. Предприятие работает с широким спектром фракций — бумагой, полиэтиленом, пластиком.

Это пилотный проект ресайклинга, опыт которого в случае его продуктивной деятельности мог бы быть распространен по всей республике. (Ресайклинг (recycling) – это рациональный сбор и переработка отходов с целью производства новой продукции и ее реализации). В результате ресайклинга налажен выпуск полимерной плитки различных цветов. Она прочная и качественная, считают производители. Специальное тестирование показало, что плитка выдерживает более высокие нагрузки, чем бетонная. Она имеет высокую степень сцепки с поверхностью, износостойкая, влагоустойчивая. По мнению производителей, эти качества продукции для субтропического климата, для регионов Сочи и Абхазии особенно актуальны. Руководство завода готово наладить переработку стекла для выпуска нового вида плитки.

«В дальнейшем, когда спрос на продукты ресайклинга вырастет, территория обслуживания, думаю, увеличится. Транспортировка налажена на хорошем уровне за счет работы коммунальных служб Гагрского района. В настоящее время мы отлаживаем некоторые сложности, которые возникают в повседневной работе нашего предприятия», — сказал в интервью «Абхазия-Информ» гендиректор завода Александр Георгицын.

По словам гендиректора предприятия, если власти будут оказывать поддержку, то учредители только за продолжение и развитие столь необходимого перерабатывающего производства. Он подчеркнул, что есть вопросы, связанные с перевозкой готовой продукции (полимерной плитки и бордюров) в РФ. Без сбыта готовой продукции единственное в республике предприятие по переработке твердых бытовых отходов не может существовать и работать себе в убыток. Регулярный сбыт готовой продукции тормозят высокие таможенные пошлины, как на российской, так и на абхазской стороне. «Порядка 180 рублей за квадратный метр мы теряем при перевозке на российскую сторону», - уточнил предприниматель. (Стоимость полимерной плитки от 450 – 550 руб. за 1 кв. м. - АИ). Местные власти из-за нехватки бюджетных средств не в состоянии закупать тротуарную плитку и бордюры на городские нужды. Из-за общего финансового кризиса местные покупатели также реже стали покупать полимерную продукцию. Другие российские инвесторы, занимающиеся переработкой мусора, после мониторинга Абхазии, считают не выгодным организацию здесь производства из-за небольших объемов ТБО.

В виду кризиса, возникшего вокруг темы утилизации мусора в Сухуме, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба обратился к учредителям гагрского производства с просьбой дать свои экспертные предложения.

Александр Георгицын с понимаем относится к тому, что проблема утилизации ТБО весьма актуальна в Абхазии, также как и в России, но заявляет, что без поддержки государства эту проблему не разрешить.