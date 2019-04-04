МОСКОВСКИЙ ТЕАТР НА ЮГО-ЗАПАДЕ ПРИЕДЕТ В АБХАЗИЮ С ГАСТРОЛЯМИ

"С 23 по 25 апреля в Абхазии вновь пройдут гастроли Театра на Юго-Западе с тремя великолепными спектаклями - "Мастер и Маргарита", "Портрет Дориана Грея" и "В поисках сокровищ или невероятная история одного кораблекрушения" для детей от шести лет", - сказал Хинтба. Он подчеркнул, что ровно год назад - в апреле 2018 года - с огромным успехом в Абхазии прошли первые гастроли этого театра, и "абхазские зрители с нетерпением ждут предстоящих гастролей".

СУХУМ, 10 апреля. /ТАСС/ . Московский Театр на Юго-Западе приедет в Сухум с гастролями в рамках проекта Государственного русского театра им. Ф. Искандера (РУСДРАМ) "Шедевры московской сцены" и покажет три спектакля. Об этом сообщил в среду гендиректор РУСДРАМ Ираклий Хинтба.

Гендиректор РУСДРАМ назвал спектакль "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова, который абхазские зрители увидят впервые 23 апреля, "абсолютно культовым". "Премьера "Мастера и Маргариты" в интерпретации Валерия Беляковича, в котором сохранены все пласты булгаковского текста - бытовой, фантастический, библейский - и при этом объединенные общим действием, состоялась в 1993 году, и с тех пор билеты на постановку раскупаются за несколько месяцев до спектакля. Это спектакль с бешеной энергетикой, он смотрится на одном дыхании, зритель испытывает катарсис - душевное и духовное очищение", - сказал директор театра.

Что касается "Портрета Дориана Грея" по роману Оскара Уайльда, то, по словам Хинтбы, на сцене РУСДРАМ его увидят во второй раз по "многочисленным просьбам зрителей". "Это нашумевший спектакль, насыщенный страстями, танцами и который многие в прошлом году не смогли увидеть, а хотели бы", - сказал гендиректор РУСДРАМ.

Проект "Шедевры московской сцены" проходит третий год при поддержке министерства культуры Абхазии. По словам заместителя министра культуры республики Батала Кобахия, такого рода театральных проектов после войны [c Грузией 1992-1993] в Абхазии не было" <…> Это очень важно для развития театрального искусства в Абхазии с одной стороны, и, самое главное - для развития вкусов у наших граждан, потому что немногие имеют возможность выезжать за пределы Абхазии и смотреть спектакли других театров. Театральный фестиваль, коим является проект "Шедевры московской сцены" приносит импульс и РУСДРАМ, потому что у меня ощущение, что после каждого такого фестиваля у театра Искандера появляется что-то новое", - сказал Кобахия.

С 2017 года в республике в рамках проекта побывали с гастролями Московский театр на Малой Бронной и творческое объединение мастерских Сергея Голомазова, Московский театр на Юго-Западе.

https://tass.ru/kultura/6318387