СОЗДАНИЕ СОЮЗА ПАРЛАМЕНТАРИЕВ АБХАЗИИ НИКАК НЕ СВЯЗАНО С ПРЕДСТОЯЩИМИ ПРЕЗИДЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ, ЗАЯВИЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ СПА

Председатель организации Сонер Гогуа сообщил, что цель создания Союза парламентариев состоит в том, чтобы люди с большим политическим и парламентским опытом работы смогли поддержать государство в решении серьезных вопросов.

Он напомнил, что 26 марта состоялось учредительное собрание Союза, в котором принял участие 51 депутат разных созывов. Тогда же и было избрано правление из 13 человек. Сегодня в СПА 150 человек.

Сегодня состоялось первое заседание правления, на котором обсуждались технические вопросы и были поставлены задачи на будущее. В частности, члены Союза намерены в ближайшее время встретиться с депутатами шестого созыва, предложить им свою помощь и сотрудничество в решении многих вопросов.

Также принято решение в ближайшее время провести конференцию на тему истории парламентаризма в Республике Абхазии.

И, третье, представители Союза планируют наладить отношения с зарубежными коллегами и, в первую очередь, с парламентариями стратегического партнера Абхазии – России.

Сонер Гогуа подчеркнул, что у Союза не будет секретов от журналистов, более того, они намерены создать сайт, на котором станут размещать всю информацию о своей работе.

Председатель политсовета политической партии «Единая Абхазия», член правления Союза парламентариев Абхазии Сергей Шамба напомнил, что абхазскому парламентаризму уже 30 лет.

«За 30 лет многие абхазские политики прошли сложную, но полезную политическую школу, поэтому разбрасываться их опытом нецелесообразно. У нас нет консенсуса в обществе, поэтому мы не можем преодолеть существующий в нашей стране политический кризис. Мы создали площадку, где люди с большом политическим опытом могут общаться, обмениваться мнениями, вырабатывать рекомендации и тем самым приносить пользу обществу. При решении ряда вопросов иной раз нужен коллективный разум. … Наш Союз намерен предлагать обществу свое видение решения многих проблем. Мы нацелены на преодоление разногласий, существующих в нашем обществе», - констатировал Шамба.

Он также отметил, что все абхазские президенты в разные годы были депутатами парламента.

Шамба подчеркнул, что созданием Союза парламентариев депутаты разных созывов доказали, что можно объединить представителей разных политических партий и общественных организаций, людей с разными политическими взглядами. «Мы хотим показать, что вместе мы – конструктивная сила, способная обсуждать разные вопросы, выслушивать разные мнения и в конечном итоге принимать необходимые решения, вырабатывать рекомендации», - сказал Шамба.

Член правления Союза Беслан Джопуа подчеркнул, что создание СПА никак не связано с предстоящими президентскими выборами. При этом членство в СПА не запрещает никому поддерживать того или иного кандидата или самому участвовать в избирательной кампании.

По словам Джопуа, решения, принимаемые СПА по итогам обсуждения актуальных проблем жизни Абхазии, будут носить рекомендательный характер и представляться и парламенту, и президенту.

В свою очередь, Сонер Гогуа отметил, что СПА открыт для всех депутатов, но чтобы стать его членом нужно будет написать заявление. Члены СПА должны платить членские взносы.

На вопрос корреспондента «Абхазия-Информ», поддерживают ли инициативу создания Союза депутаты нынешнего созыва, и есть ли те, кто отказался вступать в СПА, член правления Союза Нугзар Ашуба сообщил, что в учредительном собрании приняли участи 12 депутатов нынешнего шестого созыва. Что же касается «отказников», то только Нугзар Агрба отказался работать в Союзе.

«Я очень хорошо и давно его знаю и уверен, что если у нас что-то будет получаться, Нугзар к нам присоединится», - сказал с улыбкой Ашуба.

Он также сообщил, что Союз парламентариев не намерен лишний раз беспокоить общество и будет редко делать какие-либо заявления и только при условии согласования с абсолютным большинством членов СПА. При этом все тексты будут очень серьезно обсуждаться и тщательно прорабатываться.

«Мы годами обсуждали в чем между нами разница, она есть и сейчас, и будет завтра, но есть и то, что нас объединяет – это мир и стабильность нашей страны, демократизация, признание нашей независимости по всем этим вопросам мы будем вместе работать», - сказал Шамба.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС: «Есть ли среди членов Союза возможные кандидаты в президенты?» - Нугзар Ашуба пошутил: «Может быть, кто-то и есть, но выборным процессом мы не будем заниматься».

«Но если ситуация станет напряжённой, а я думаю, вы все помните какие раньше были эксцессы во время президентских выборов, если ситуация будет выходить из конституционной колеи, то мы, естественно, не останемся в стороне, чтобы ничего плохого с нашим государством не сучилось. Мы - за справедливые честные выборы!» - заявил Ашуба.

Говоря о предстоящих президентских выборах, секретарь Союза Виталий Смыр отметил, что среди депутатов всех созывов есть люди достойные стать президентом Абхазии. Но перед тем, как выдвигать свою кандидатуру, каждый из претендентов должен задуматься – а способен ли я руководить этой страной и принесу ли я пользу своему государству.

«Очень легко стравливать фамилии, национальности, поэтому перед тем, как стать кандидатом в президенты надо все хорошо взвесить. Если пять человек тебя похвалили на улице и ты тут же бежишь регистрироваться, то грош цена такому кандидату! Это самые опасные люди, потому что они не думают ни о нации, ни о нашей стране. … Наша организация, создана в первую очередь для того, чтобы доносить правду до людей, делать взвешенные заявления. Я вступил в Союз с одной целью – объединить всех нас, потому что я понимаю, что иначе у нашего государства не будет будущего», - сказал в завершение пресс-конференции Виталий Смыр.

© Sputnik / Томас Тхайцук