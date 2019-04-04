ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ К ЮБИЛЕЮ КОНСТАНТИНА ОЗГАН

На совещании обсуждались предложения по организации памятных мероприятий.

В рабочей встрече участвовали члены комиссии – экс-депутаты Парламента, общественные деятели, представители сфер науки, образования и журналистики.

Сухум. 11 апреля 2019 г. Абхазия-Информ . В среду, 10 апреля, под председательством премьер-министра Валерия Бганба состоялось заседание комиссии по организации мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня рождения видного государственного деятеля Абхазии Константина Озгана.

По предварительным данным, 15 мая в конференц-зале Кабинета Министров (ул. Лакоба, 21) состоится торжественное собрание, посвященное юбилею Константина Константиновича Озгана. Формат мероприятия предполагает участие в нём соратников и друзей Константина Константиновича, которые выступят с докладами и своими воспоминаниями о жизни и деятельности видного государственного деятеля Абхазии.

Специальным гостем памятного мероприятия станет председатель Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания Станислав Кесаев, который расскажет о вкладе Константина Озгана в укрепление отношений братских народов Северного Кавказа.

Согласно предложениям членов комиссии, ко дню рождения Константина Озгана состоится возложение цветов к его могиле в родном селе Лыхны Гудаутского района.

Глава правительства Валерий Бганба поручил членам комиссии разработать план выпуска телевизионных программ о Константине Озгане в преддверии его юбилея.

Комиссия, созданная в связи с 80-летием со дня рождения видного государственного деятеля, участника национально-освободительного движения в Абхазии, депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия первого созыва, председателя Совета старейшин Республики Абхазия (с 2009 по 2016 годы), кавалера орденов Леона и «Ахьдз-Апша» II степени Константина Озган, утверждена распоряжением Президента РА от 2 апреля 2019 года № 90-рп.