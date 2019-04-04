Накануне в Галском районе завершился первый этап республиканской диспансеризации населения Абхазии, проводимой Минздравом при поддержке сводного медицинского отряда Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации. Диспансеризация проходила на базе центральной районной больницы г. Гал и мобильно-диагностического комплекса ФМБА России.

Сухум. 11 апреля 2019 г. Абхазия-Информ . В рамках всеобщей диспансеризации населения Абхазии в Галском районе обследовано около двух тысяч человек, в том числе более 300 детей.

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия посетил ЦРБ города Гал. «Очень высокая активность населения. По итогам диагностических мероприятий мобильного диагностического госпиталя ФМБА России мы будем проводить соответствующий анализ. И конечно, мы нацелены и далее активно продолжать эту работу. У нас на очереди Ткуарчалский район, где работаем уже с 11 апреля, далее Очамчырский и все последующие регионы», - рассказал глава Минздрава.

Как отметил Цахнакия, по завершении основных этапов диспансеризации будет сформирована постоянно действующая мобильная группа из числа специалистов ФМБА, которая будет работать по тем направлениям и специальностям, которые на сегодняшний день не представлены в номенклатуре системы здравоохранения Абхазии. «Конечно, для нас это очень существенное подспорье, большая помощь наших коллег в диагностике и лечении пациентов», - подчеркнул министр.

Он еще раз отметил, что первым этапом диспансеризация не завершается. «По ранее достигнутым договоренностям мы будем осуществлять и второй этап. Те пациенты, у которых будут выявлены заболевания, требующие оказания высокотехнологичной медицинской помощи, будут в установленном порядке направляться в учреждения ФМБА России, либо в центральные медучреждения республики, где будет возможность оказать эту помощь», - рассказал Тамаз Цахнакия.

Общую статистику диспансеризации в Галском районе представил главный врач сводного медицинского отряда ФМБА Борис Александров. «В период с 5 по 10 апреля сводный медицинский отряд ФМБА России проводит диспансеризацию населения Абхазии в Галском районе, за этот период обследовано порядка 2 тысяч человек, из них более 300 детей, выполнено более 400 флюорографий, около 300 маммографий, около 800 лабораторных исследований», - рассказал Борис Александров.

Он также отметил большую активность населения, подчеркнув, что в отряде ФМБА представлены специалисты практически всех направлений.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РА.