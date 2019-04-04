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Абхазия Информ

СУХУМСКУЮ МУСОРОСВАЛКУ ПЛАНИРУЮТ ЗАКРЫТЬ К КОНЦУ НОЯБРЯ

Новости Четверг, 11 апреля 2019 13:16
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СУХУМСКУЮ МУСОРОСВАЛКУ ПЛАНИРУЮТ ЗАКРЫТЬ К КОНЦУ НОЯБРЯ

Сухум. 11 апреля 2019 г. Абхазия-информ. Президент Рауль Хаджимба провел заседание Совета безопасности по вопросам складирования твердых бытовых отходов в Сухуме.

В ходе заседания было отмечено, что для закрытия свалки в районе Маяка необходимо строительство полигона с сортировочным оборудованием, способного принимать такие же объемы мусора.

Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия возможно путем согласования в рамках Межправительственной комиссии Абхазии и России перенаправления на строительство полигона в Гулрыпшском районе части средств, предусмотренных в рамках Инвестиционной программы. Следующее заседание Межправительственной комиссии состоится в мае 2019 года.

Работы по строительству полигона, включая проведение экологических, геодезических, гидрологических, гидрометеорологических и геологических изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, потребуют около полугода.

По итогам заседания было принято решение о том, что свалка в районе Маяка будет закрыта 30 ноября 2019 года. За это время будут проведены все необходимые мероприятия для строительства и ввода в эксплуатацию полигона для захоронения твердых бытовых отходов с предварительным разделением по фракциям.

Об этом сообщает сайт президента РА.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 11 апреля 2019 15:12

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