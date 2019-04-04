КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ В 2018 ГОДУ ПРОВЕЛА 10 КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 56 ОБЪЕКТАХ

Сухум. 11 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Он Контрольная палата РА в 2018 году провела 10 контрольных мероприятий на 56 объектах, относящихся к министерству культуры и охраны историко культурного наследия, министерству образования и науки, Минсельхозу и др.

Проверка министерства культуры и охраны историко культурного наследия касалась не только центрального аппарата, но и подведомственных Минкульту объектов, в том числе Абхазского государственного драмтеатр им. С. Чанба, Государственного русского театра драмы им Ф. Искандера и Абхазской госфилармонии, которые не только финансируются за счет бюджетных средств, но и ведут хозяйственную деятельность и имеют свой отдельный баланс.

Кроме того, в четвертом квартале 2018 года КП провела проверки еще четырех объектов, которые ранее не проверяли. Итоги трех проверок – в Госуправлении лесного хозяйства, Абхазской гостелерадиокомпании и Администрации Галского района - в виде отчетов о контрольных мероприятиях размещены на сайте Палаты. Проверка РУП «Черноморэнерго», будет завершена в конце апреля.

В министерстве образовани проверили все колледжи – от Гагры до Гала, а также и экспериментальную школу №1 в Сухуме.

Основные виды нарушений, выявленные во время проверок, – это нецелевое и неэффективное использование средств в части управления и распоряжения государственной собственностью и нарушения в сфере учета».

«Исходя из результатов проверки, учет в Абхазии далеко не хорошем в состоянии», - подчеркнул Роберт Аршба.

К примеру, при проверке Госфилармонии за 2016 и 2017 годы было выявлено, что там практически нечего было проверять. По штатному расписанию там есть директор, есть бухгалтер, но нет баланса и неизвестно на что потрачены 10 млн рублей. То же самое по внебюджетным источникам: у них есть касса, они имеют право проводить разные мероприятия, сдавать зал в аренду, но сколько реально денег от этого поступило – неизвестно. Сотрудники КП отказались проверять объект и направили материал в Генеральную прокуратуру.

По линии Государственного таможенного комитета: в 2017 году установленные в размере 20 долларов таможенные сборы вдруг заменяют на 5 долларов, а расходные обязательства остаются из расчёта 20 долларов. В итоге бюджет недополучено более 5 миллионов – в этом случае нужно было изыскивать другие средства.

«Само решение в рамках бюджетного процесса мы считаем незаконным. Если выносится такое решение, то оно должно вступать в силу в следующем году – в 2018 году», - подчеркнул Аршба.

При проверке ГТК выявлены противоречия между Таможенным кодексом и законом «О таможенных тарифах». ГТК не имел право предоставлять беспроцентные отсрочки предпринимателям и не взымать с них пени за неуплату.

Нет порядка и в использовании Резервного фонда Кабинета министров. С 2015 года средства тратятся неизвестно на что. Более того, в законе написано, что решения по выделению средств принимаются коллегиально, всем правительством, что тоже никогда не делалось. Правда, в 2019 году Кабмин наконец-то принял документ, регламентирующий выделение средств резервного фонда.

Деньги резервного фонда должны тратиться на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Бывает у людей сгорают дома, в усадьбах появляются оползневые участки, им отказывают в помощи, но в то же время понятие «непредвиденные ситуации» толкуется весьма широко, и, как следствие, вместо действительно нуждающихся помощь можно оказать другим людям.

При проверке деятельности РУП «Абхазтоп» выявлена недостача в размере 74 млн рублей, а также потеря в 2015 году дивидендов от долевого участия в совместной с Роснефтью деятельности на 30 млн рублей, Материал находится в прокуратуре.

Проверка «Электромонтажсервиса» (троллейбусного хозяйства) выявила, что в течение 5 лет так и не восстановлена троллейбусная линия от Центрального рынка до микрорайона «Маяк». Еще в 2014 году на эти цели были выделены 30 млн рублей российской финансовой помощи, часть работ планировалось провести за счет средств резервного фонда президента, но ничего на этом участке сделано не было. Более того, до сих пор не демонтированы столбы, которые по смете должны быть демонтированы и на эти работы заложены определенные суммы.

При этом Генпрокуратура обратила внимание только на подрядчика, оставив без внимания конкурсную комиссию при Кабинете министров, по решению которой он получил этот подряд. При проведении контрольных мероприятий было установлено, что на момент проведения конкурса счета этой подрядной организации уже были закрыты налоговой инспекцией из-за долговых обязательств. Но почему-то эти факты не заинтересовали Генпрокуратуру.

«Все это выявлено благодаря мероприятиям Контрольной палаты. По результатам проверки направлены информационные письма президенту, премьер-министру и в администрацию Сухума. Это городское хозяйство, почему конкурс не проводился в городе? Эту работу можно было сделать в короткие сроки, средства были выделены, что помешало?» - возмутился Роберт Аршба.

Он сообщил, что три дня им не удавалось найти подрядчика, а потом, придя с проверяющими якобы в его офис, он не смог открыть дверь своего кабинета, потому что 9 месяцев не платил арендную плату и в кабинете поменяли замки. И вот такого подрядчика утвердила конкурсная комиссия.

Отправлен в Генпрокуратуру и материал по проверке Минсельхоза. У министерства есть такая статья расходов, как развитие сельского хозяйства, но она ничем не регламентируется.

«Развитие сельского хозяйства – это растяжимое понятие. Мы должны знать, на что и как выделялись средства – на какие мероприятия и программы, в виде кредитов или точечного финансирования, на однолетние или многолетние культуры, или это в рамках субсидий. Хотя у нас и по субсидиям не принято никаких подзаконных актов. Такая же ситуация с УКСом, где непонятно, на что управление потратило 200 млн рублей. Все должно планироваться!» - отметил Аршба.

На ремонтно-восстановительные работы выделяются и собственные средства Абхазии. В рамках этой программы, якобы проводились ремонтные работы на спортивной площадке в селе Пшап. Там протекает цистерна, все вокруг гниет и заболачивается. Объект этот строят с 2014 года. Генпрокуратура заявляет, что все нарушения устранены, но на самом деле ситуации там намного ухудшилась.

«Мы трижды были на этом объекте и в итоге, не дожидаясь окончания проверки работы УКСа, отправили материал в Генпрокуратуру, но нет никакой реакции. Более того, этот объект включен в план ремонтно-восстановительных мероприятий на 2019 год без согласования с парламентом», - констатировал председатель КП.

Четвертый год строятся амбулатории в селах Джгярда и Кутол Очамчырского района, рынок в городе Ткуарчале, хотя ремонтная стоимость объектов невысокая и объекты эти можно завершить по сути за один год.

Все эти факты в ближайшее время будут вынесены на обсуждение парламента.

Аудитор КП Беслан Торчуа привел статистику выполнения Инвестпрограммы: «Управление капитального строительства наделено функциями госзаказчика, за исключением объектов по кадастру и землепользованию. Всего за 2016-2017 годы на реализацию Инвестпрограммы на 2015-2017 годы и 2017-2019 годы было профинансировано Российской Федерацией 5 млрд 72 млн 730 тысяч рублей. Министерством финансов РА было перечислено 4 млрд 492 млн 779 тысяч рублей. Недофинансировано 578 млн 850 тысяч рублей. При этом, согласно представленным министерством экономики РА сведениям, задолженность госзаказчика перед генеральным подрядчиком составляет 517 млн 845 тысяч рублей. В том числе, Государственному управлению РА по землепользованию и кадастру – 17 млн 374 тысяч рублей и Управлению капитального строительства – 500 млн 470 тысяч рублей. Исходя из анализа, следует вывод, что Минфин РА на реализацию Инвестпрограммы в 2016 году недофинансировал УКС на 282 млн 388 тысяч рублей из предусмотренных 2 млрд 486 млн 750 тысяч рублей. На реализацию Инвестпрограммы 2017-2019 гг. в 2017 году, по данным Минэкономики РА, недофинансирование УКС составило 500 млн 470 тысяч рублей».