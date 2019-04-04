АЛХАС ТХАГУШЕВ: ДОСТУПНАЯ БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА В ГОРОДАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И КУРОРТНЫХ, ВЫГОДНА ЭКОНОМИЧЕСКИ

В семинаре участвовали кроме активистов АИС, председатель Собрания г. Сухум Константин Пилия с коллегами, представители ряда государственных и частных строительных организаций, студенты АГУ, врачи, активные горожане, журналисты.

Сухум. 11 октября 2018 г. Абхазия-Информ. Реализация в Абхазии программы «Доступная среда» в ближайшей перспективе станет нормальной практикой, считают участники семинара «Универсальный дизайн: теория и практика», организованного Ассоциацией Инва-Содействие (АИС) в Сухуме.

Вела семинар председатель Екатеринбургской городской общественной организации инвалидов–колясочников «Свободное движение», эксперт по доступной среде и универсальному дизайну, автор книг по этой проблематике Елена Леонтьева.

Речь шла о тяжелой проблеме — недоступности окружающей среды для людей с ограниченными физическими возможностями. На семинаре отмечалось, как порой люди с инвалидностью из-за отсутствия возможности передвигаться самостоятельно вынуждены жить в изоляции. Порой у них нет возможности выйти из своей квартиры, добраться куда-нибудь на общественном транспорте, посетить магазин, социальные службы, свободно ориентироваться без сопровождающего.

«На нашей встрече мы заострили внимание на том, что понятно каждому горожанину, каждому жителю страны. Это проблема тротуаров с правильной плиткой, удобных и чистых пешеходных переходов, правильной парковки и системы налаженной информационной навигации», - сказал директор АИС Алхас Тхагушев.

Он убежден в том, что доступная среда во всех курортных городах, в том числе и абхазских, весьма выгодна экономически. При желании можно организовать адаптацию к особым потребностям инфраструктуры, облегчающую повседневную жизнь. Речь шла и о строящихся домах, тротуарах, парковых зонах отдыха, магазинах, отелях, музеях, выставочных и концертных залах, специальном транспорте и пр. Изменения привычного подхода к этой проблеме в сторону общей доступности было бы удобно всем людям, в том числе и пожилым пенсионерам, инвалидам, матерям с колясками и т.д.

Алхас Тхагушев отметил, что к движению «Доступная среда» с большим пониманием относится Администрация г. Сухум. Общими усилиями и рекомендациям активистов было сделано все, чтобы Сухумский отдел соцобеспечения стал доступным для «колясочников».

«Абхазия могла бы быть привлекательной и для такой категории туристов в связи с благоприятным климатом. Мир для инвалидов стал более открытым и доступным, - считает Тхагушев.

На семинаре говорили о мировом опыте, в частности опыте Барселоны, где после паралимпийских игр в разных отраслях наблюдался рост экономики на 30-40%. Эксперт Леонтьева считает, что в Абхазии достаточно благоприятные условия. «У людей есть запрос на другое качество пространства. На этот вопрос нужно реагировать. Это очень важно, чтобы были какие-то реальные продвижения не на словах, а на деле. И позитивные настроения в обществе появятся, когда они увидят, что ситуация меняется. Когда пространство меняется, то это влияет на привлечение туристов в Абхазию. Да оно требует больших затрат, но хорошая инфраструктура обязательно привлечет туристов», - считает Леонтьева.

Хорошим примером стал первый сухумский отель «Комфорт». Директор объекта Руслан Когония во время строительства учел интересы людей с ограниченными физическими возможностями. Он считает, что каждый отель должен иметь номера с условиями для размещения людей с ограниченными физическими возможностями. Когония считает, что при желании можно сделать многое: построить широкие дорожки на территории отеля, предусмотреть просторные коридоры, увеличить дверные проемы, лифты, усовершенствовать ванные комнаты, что сделает передвижение на инвалидной коляске простым и удобным.

Известно, что к местному движению «Доступная среда» присоединилось и Объединение пансионатов "Курорт Пицунда". В Пицунде в ближайшее время откроется первый в Абхазии пляж для людей с ограниченными физическими возможностями.

Активисты движения не теряют надежды, что тема «Доступной среды» объединит все больше людей вокруг идеи безбарьерного пространства.