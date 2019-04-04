ТИМУРУ БГЕУ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
Сухум. 11 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Дорогие друзья, многие из вас уже знакомы с нашим подопечным – Тимуром Бгеу. Вы не раз помогали мальчику, вносили свой вклад в сбор средств на его лечение.
У Тимура криптогенная симптоматическая эпилепсия, ДЦП, спастическая деплигия, а также задержка моторного развития.
В 2012 и 2013 годах милосердными людьми было собрано свыше 400 000 рублей. Тимур прошел многократные курсы лечения в Институте медицинских технологий. Москвы. Своевременное лечение дало свои результаты, судороги удалось купировать. Однако, мальчик рос и по мере роста ходить ему становилось все сложнее и сложнее. Была угроза, что он совсем перестанет ходить!
В 2015 г. в срочном порядке был открыт сбор средств, было собрано более 250 000 рублей на операцию Тимура, и он был успешно прооперирован в Новосибирском НИИТО. Тимуру провели плановую операцию, коррекцию деформации стоп, стабилизацию коленных суставов, чтобы он не ходил на полусогнутых ногах. Угроза того, что он перестанет ходить – миновала совсем.
Тимур проходит курсы реабилитации в Центре социальной адаптации и реабилитации «Асаркиал», но ему необходимо более сильное лечение.
Мальчик нуждается в госпитализации для обследования и решения вопроса о полной отмене противосудорожной терапии. Его уже ждут в Институте медицинских технологий РФ.
Общая стоимость лечения - 200 000 руб.
40% от этой суммы оплачивает генеральный партнёр Фонда «Ашана» - Русфонд.
Для оплаты оставшейся суммы в размере 120 000 рублей Фонд «Ашана» открывает сбор средств. Эта сумма для матери Тимура, которая одна воспитывает троих детей, неподъемная.
Мы просим каждого не проходить мимо беды семьи Бгеу. Только объединив все свои усилия, мы сможем собрать эту сумму и помочь Тимуру в неравной борьбе с болезнями.
Спешите творить добро!
Вы можете помочь следующими способами:
Если вы в Абхазии:
- абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав *147*сумма перевода# кнопка вызова;
- SMS со словом ДОБРО на номер 5050;
- банковский перевод: "Гарант-Банк" или любое отделение "Сбербанка" РА.
Способы помощи, если вы за рубежом: перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах:
5469380061190608 (рубли.);
4276380122658698 (доллары);
5469380022880974 (евро).
Перевод на карту ТИНЬКОФФ 5536913792209146
Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана".
Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах: NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте:https://abkhazia.foundation
О других способах помощи вы можете узнать на сайте, либо по телефонам фонда: +7 (940) 773-50-50, +7 (940) 921-03-03.
Спасем жизнь вместе!
Асида Мархолия, КБФ «Ашана».
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