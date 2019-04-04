ТИМУРУ БГЕУ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

Сухум. 11 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Дорогие друзья, многие из вас уже знакомы с нашим подопечным – Тимуром Бгеу. Вы не раз помогали мальчику, вносили свой вклад в сбор средств на его лечение.

У Тимура криптогенная симптоматическая эпилепсия, ДЦП, спастическая деплигия, а также задержка моторного развития.

В 2012 и 2013 годах милосердными людьми было собрано свыше 400 000 рублей. Тимур прошел многократные курсы лечения в Институте медицинских технологий. Москвы. Своевременное лечение дало свои результаты, судороги удалось купировать. Однако, мальчик рос и по мере роста ходить ему становилось все сложнее и сложнее. Была угроза, что он совсем перестанет ходить!