В начале 2018 года парламент, опираясь на результаты проверки КП, не приняли отчет об исполнении госбюджета за 2017 год.

Сухум. 11 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В ближайшее время Контрольная палата начнет проверку исполнения госбюджета за 2018 год. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам работы за 2018 г., сообщил председатель КП Роберт Аршба.

«Проверка проводилась в рамках оперативного контроля. Общая сумма нецелевого расходования средств составила более 143 млн рублей. Мы не карательный орган, но нам бывает обидно, что материалы наших контрольных мероприятий в прокуратуре и других структурах не принимают во внимание. Наше заключение по исполнению госбюджета за 2017 год было вполне обоснованным, но генпрокуратура не нашла в нем нарушений. Мы руководствуемся действующим законодательством. Всем остальным также нужно им руководствоваться, другого пути нет, иначе ничего исправляться не будет», - сказал Аршба.

Он напомнил, что в Абхазии осуществляется реформа бюджетного законодательства, однако но не принимаются необходимые подзаконные акты. Нами было установлено, что, как и раньше, ничем не подкреплено расходование средств и даже критерии не определены. В республике плохо обстоят дела с учетом, ведением бухгалтерской отчетности, статистикой, правильным составлением документов.

«Немало случаев, когда люди получали под отчет определённые суммы, однако годами не отчитывались за них, не представляли необходимые документы», - подчеркнул Аршба.

Говоря о взаимодействии с прокуратурой председатель КП сообщил, что палата получает от нее какие-то сведения, но зачастую сотрудникам КП самим приходится напоминать, что нужно дать ответ по тому или иному вопросу.

В то же время он не смог назвать ни одно факта когда кто-то после проверки Контрольной палаты понес уголовную ответственность за совершенные им нарушения. Было возбуждено лишь одно уголовное дело по РУП «Абхазсельхоззаготовка». РУП, в итоге, распался на несколько организаций, до сих пор никто не понес наказания, и не понятно, кто же взял на себя кредитное обязательство на сумму в 9,8 млн рублей, полученных из бюджета.

Что касается проверок 2018 года, то, практически все материалы ушли в генпрокуратуру и есть информация о возбуждении уголовных дел. То есть, в каких-то делах есть подвижки.

Например, прокуратурой Гагрского района в отношении УКС РА заведены четыре уголовных дела по строительству детсада в Пицунде. Детсад строится давно в рамках Инвестпрограммы.

«Со сроками у нас в стране вообще проблемы, а по Инвестпрограмме мы вообще никакие сроки не соблюдаем. Подписанные руководством УКСа акты выполненных работ фактически не соответствуют выполненным объемам. Там даже проверять не нужно было, достаточно просто сравнить акт выполненных работ с тем, что есть», - констатировал председатель Контрольной палаты.

Он сообщил, что зачастую проверяемые организации не в полном объеме или вообще не предоставляют документы.

«Мы все люди, и если действительно человек потерял какой-то документ, мы можем подождать день-два. Но, к сожалению, документы так и не предоставляются», - посетовал Роберт Аршба.

Зампредседателя Контрольной палаты Заур Отырба, отвечающий за оперативный и предварительный контроль, сообщил, что информационно-аналитический отдел КП ежеквартально готовит отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов, а также местных и республиканского бюджетов. Было сделано 51 заключение в рамках работы этого подразделения.

«Нарушения одни и те же. Местные бюджеты и Кабмин финансируют различные общественные организации, Союз казаков Абхазии, Союз журналистов, молодежные общественные организации, Общество Красного Креста, разные ассоциации, которые по закону из бюджета не должны финансироваться. И это лишь несколько примеров», - подчеркнул Отырба.

Он также привел пример, когда действительно нуждающимся людям отказывают в получении 3 -5 тысяч рублей материальной помощь, в то время как другие граждане по сотне тысяч рублей из местных бюджетов получают и по несколько раз. При этом эти люди не всегда имеют большие заслуги перед своей родиной.

«Все должно быть по закону. Бюджет - это народные деньги и не должно быть так, чтобы одни получали огромные суммы несколько раз в год, а другие - н и разу», - констатировал Отрба.

Подводя итоги пресс-конференции, Роберт Аршба сказал: «Да, у нас есть свое личное мнение на многие вещи, но в своей работе мы прежде всего руководствуемся законом. Мы не имеем права предвзято относиться к проверяемым».