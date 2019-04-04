Миссия МККК приступила к реализации программы поиска пропавших без вести в 2010 г. С 2013 г начался этап эксгумации и идентификации останков погибших во время грузино-абхазской войны 1992-1993 гг..

Сухум. 12 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме открылась фотовыставка «Мы ждем» («Хазыпшуп…») посвященная программе поиска пропавших без вести, осуществляемой Миссией Международного Красного Креста в Абхазии.

За шесть лет активной работы Миссии МККК по программе из 431 эксгумированных останков идентифицированы 163.

Из списка пропавших без вести, представленного абхазской стороной, силами МККК за шесть лет идентифицированы останки 42 человек. 127 семей в Абхазии все еще ждут информации о своих близких, пропавших без вести во время войны.

Выступая на церемонии открытия выставки глава Миссии МККК в Абхазии Максим Забалуев сказал: «Мы выражаем сочувствие семьям погибших. Мы осуществляем важную программу по поиску пропавших без вести. Нам поучена важная миссия, оказано доверие по проведению программы эксгумации и идентификации останков погибших во время военных действий 1992 – 1993 годов.

Семьи погибших имеют право знать о судьбах своих близких. Они имеют право знать, где похоронены их родные, чтобы прийти на могилы и отдать дань памяти, зажечь свечи, поплакать. Семьи пропавших без вести имеют право выйти из этого печального цикла неопределенности, который усугубляет их жизни. И наша организация помогает таким людям.

Благодаря поддержке властей Абхазии мы в свое время смогли начать осуществление программы поиска пропавших без вести и добились определенных результатов. Этим летом программа будет продолжена. По всей территории Абхазии мы будем искать места захоронений…

Фотовыставка призвана показать работу, проделанную МККК в сотрудничестве с местными партнерами по поиску пропавших без вести, эксгумации и идентификации останков погибших».

Максим Забалуев поблагодарил всех, пришедших на вставку, а также семьи пропавших без вести и Движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» за сотрудничество с Миссией МККК.

Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и получение информации, которая поможет в дальнейшей реализации программы поиска пропавших без вести.

«Мы очень заинтересованы в получении дополнительной, достоверной информации о местах захоронений», - отметил Забалуев.

Руководитель Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба выразила искреннюю благодарность Миссии МККК за осуществление в Абхазии в течение 26 лет различных гуманитарных и социальных программ, в том числе и по поиску пропавших без вести. Она также поблагодарила власти Абхазии и государственную комиссию по вопросам пропавших без вести.

Гули Кичба выразила надежду на то, что семьи пропавших без вести с грузинской стороны посодействуют тому, чтобы власти Грузии предоставили Абхазии схемы захоронений.

В Сухуме фотовыставка проходит 12-13 апреля, в поселке Гулрыпш – 15-16 апреля, в г. Очамчыра – 18-19 апреля, в г. Гал – 22-23 апреля, в г. Ткуарчал – 25-26 апреля, в г. Гагра – 29-30 апреля, в г. Гудаута – 2-3 мая.