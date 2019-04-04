СОБРАНИЕ Г. СУХУМ ПРОСИТ КАБМИН УСКОРИТЬ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОЛИГОНА ТБО В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 12 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Собрание г. Сухум обращается к депутатам Гулрыпшского районного собрания с просьбой дать разрешение на вывоз мусора из Сухума на действующий Гулрыпшский мусорный полигон.

Собрание г. Сухум также намерено обратиться к Кабинету Министров Абхазии с просьбой ускорить решение вопроса финансирования строительства в Гулрыпшском районе полигона с сортировочным оборудованием, способного принимать большие объемы мусора.