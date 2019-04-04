СОБРАНИЕ Г. СУХУМ ПРОСИТ КАБМИН УСКОРИТЬ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОЛИГОНА ТБО В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 12 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Собрание г. Сухум обращается к депутатам Гулрыпшского районного собрания с просьбой дать разрешение на вывоз мусора из Сухума на действующий Гулрыпшский мусорный полигон.
Собрание г. Сухум также намерено обратиться к Кабинету Министров Абхазии с просьбой ускорить решение вопроса финансирования строительства в Гулрыпшском районе полигона с сортировочным оборудованием, способного принимать большие объемы мусора.
На протяжении пяти дней жители микрорайона «Маяк» проводят бессрочную акцию протеста. Люди обеспокоены экологической ситуацией, сложившейся из-за расширения Сухумского полигона бытовых отходов и требуют его полного закрытия. В течение 2018 года на полигон свозились мусорные отходы не только Сухума, но и из Гудаутского района и г. Новый Афон. Протестующие не пропускают мусороуборочные машины на полигон и намерены стоять до полного разрешения проблемы. Коммунальные службы вынуждены сгружать контейнеры с мусором на территории своего гаража.
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