РАУЛЬ ХАДЖИМБА: ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ТЯЖЁЛОЙ ДЛЯ ОДНИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И ЛОЯЛЬНОЙ К ДРУГИМ
Сухум. 12 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. «Фискальная политика государства не должна быть тяжёлой для одних налогоплательщиков, при этом допуская лояльность к другим». Об этом сказал президент Рауль Хаджимба, выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию налоговой службы Абхазии
«Она должна быть строгой и, в то же время, объективной, основанной на всеобщей безоговорочной налоговой дисциплине и соблюдении принципа справедливости налогообложения. Реализация именно этой задачи и возложена на налоговые органы», - заявил Хаджимба.
Понимая необходимость совершенствования налогового законодательства, Хаджимба выступает против «реформ ради реформ». «Любые идеи и предлагаемые изменения должны быть хорошо продуманы, просчитаны, взвешены, основаны на сложившейся практике и опыте. У нас нет права на ошибки, которые потом сложно исправлять, и ваше мнение по реформированию налоговой политики государства должно стать основополагающим», - отметил глава государства.
Президент поздравил руководство и коллектив министерства по налогам и сборам, а также территориальные подразделения с 25-летним юбилеем!
Хаджимба пожелал налоговикам крепкого здоровья, новых достижений, успехов в работе и выполнении стоящих перед ними ми задач.
Последнее от
- СОБРАНИЕ Г. СУХУМ ПРОСИТ КАБМИН УСКОРИТЬ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОЛИГОНА ТБО В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ
- СЕГОДНЯ В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА «МЫ ЖДЕМ» («ХАЗЫПШУП…»)
- АМЕРИКАНСКИЕ ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДИАЛОГА США С РФ
- В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА НАЧНЕТ ПРОВЕРКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСБЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД
- ТИМУРУ БГЕУ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ