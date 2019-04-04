РАУЛЬ ХАДЖИМБА: ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ТЯЖЁЛОЙ ДЛЯ ОДНИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И ЛОЯЛЬНОЙ К ДРУГИМ

«Она должна быть строгой и, в то же время, объективной, основанной на всеобщей безоговорочной налоговой дисциплине и соблюдении принципа справедливости налогообложения. Реализация именно этой задачи и возложена на налоговые органы», - заявил Хаджимба.

Сухум. 12 апреля 2019 г. Абхазия-Информ . «Фискальная политика государства не должна быть тяжёлой для одних налогоплательщиков, при этом допуская лояльность к другим». Об этом сказал президент Рауль Хаджимба, выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию налоговой службы Абхазии

Он обратил внимание и на «регулирующий характер налоговой системы, способствующий развитию собственной экономики и поддержке отечественного предпринимательства». «Отношение государства, в лице его фискальных органов, к налогоплательщику любого уровня должно строиться на взаимном доверии и уважении, гарантированном соблюдении его прав, чёткости и обоснованности требований на основе нашего законодательства в этой сфере», - отметил глава государства.

Понимая необходимость совершенствования налогового законодательства, Хаджимба выступает против «реформ ради реформ». «Любые идеи и предлагаемые изменения должны быть хорошо продуманы, просчитаны, взвешены, основаны на сложившейся практике и опыте. У нас нет права на ошибки, которые потом сложно исправлять, и ваше мнение по реформированию налоговой политики государства должно стать основополагающим», - отметил глава государства.

Президент поздравил руководство и коллектив министерства по налогам и сборам, а также территориальные подразделения с 25-летним юбилеем!

Хаджимба пожелал налоговикам крепкого здоровья, новых достижений, успехов в работе и выполнении стоящих перед ними ми задач.