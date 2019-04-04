СОБРАНИЕ Г. СУХУМ ПРОСИТ СВОИХ КОЛЛЕГ В ГУЛРЫПШЕ РАЗРЕШИТЬ ВРЕМЕННО ВЫВОЗИТЬ МУСОР ИЗ СУХУМА НА ДЕЙСТВУЮЩИЙ ГУЛРЫПШСКИЙ ПОЛИГОН

Председатель Собрания Константин Пилия рассказал о ситуации вокруг столичной свалки и акции протеста жителей микрорайона «Маяк». Он также рассказал о решениях, принятых Кабинетом министров и Совбезом РА.

Сухум. 12 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Ситуация вокруг мусорного полигона г. Сухум стала темой внеочередного заседания депутатов Собрания г. Сухум.

На экстренном заседании Совета Безопасности под председательством президента Рауля Хаджимба 11 апреля шла речь о необходимости строительства нового полигона с сортировочным оборудованием, способного перерабатывать большие объемы мусора. Там же было сказано, что свалка в районе Маяка будет закрыта 30 ноября 2019 года.

На строительство нового полигона может потребоваться до 120 млн рублей. Потребуется решение российско-абхазской Межправкомиссии для перенаправления части средств Инвестпрограммы на строительство полигона в Гулрыпшском районе.

В Кабинете министров считают, что на подготовку проектной и рабочей документации и строительство полигона потребуется до полугода.

К. Пилия сказал о недопустимости придания политической окраски ситуации, сложившейся вокруг сухумского мусорного полигона. От этого никто не выиграет, считает Пилия.

Жители же Маяка в категоричной форме требуют незамедлительного закрытия столичной свалки.

Депутат собрания Ираклий Чачхалия (избирательный округ №14, микрорайон Маяк) сообщил, что митингующие отказались участвовать в заседании Городского собрания, полагаясь на то, что их точку зрения выразит их депутат.

Чачхалия уточнил, что сама проблема мусора и протестные настроения возникли не в один день. Люди отчаялись, они в течение долгого времени они неоднократно обращались к властям с просьбой решить проблему полигона, который отравляет им жизнь. Дополнительный котлован также не помог с решением проблемы все более скапливающегося мусора, поскольку в 2018 году на сухумский полигон свозили не только бытовые отходы столицы, но и из Гудаутского района.

Адгур Харазия сообщил, что ситуация может привести к необратимым последствиям, город может просто утонуть в мусоре. Коммунальные службы вынуждены временно складировать мусор на территориях МУПов, но и эти территории уже заполнены. Новообразованные свалки стали вызывать недовольство людей, живущих вблизи.

«Покажите мне этого волшебника, который за день построит мусороперерабатывающий завод?» - спросил Харазия.

По словам Харазия, участники акции протеста отказываются от встречи и разговора с ним. Они требовали встречи с президентом. Такая встреча состоялась. Митингующим была дана возможность поговорить с главой государства, задать вопросы, узнать точку зрения руководства страны на решение проблемы.

Харазия назвал неправильным отказ участников акции прийти на заседание Горсобрания.

«Мы же не враги друг другу. Надо вести диалог и прийти к компромиссу, найти выход из ситуации», - сказал Харазия.

«Мусорная свалка на Маяке существует с советских времен. Это проблема появилась не сегодня, и даже не вчера. Но тогда никто не смел возмущаться из-за вони, распространяемой со свалки», - сказал Харазия.

Он обратился к депутатам собрания поддержать городские власти в решении вопроса. Харазия предупредил, что коммунальные службы могут не справиться с ситуацией, поскольку некуда будет складировать отходы. Мусор школ, больниц, детских садов, многоэтажных домов будет скапливаться, что может привести к распространению крыс.

Харазия все же надеется, что митингующие поймут всю сложность сложившейся ситуации, прекратят акцию протеса и позволят мусороуборочным машинам отгружать отходы на полигон. Мэр также подчеркнул, что за время его работы свалка ни разу не горела, как это случалось раньше, поскольку работники полигона соблюдают определенные правила по трамбовке отходов в котлованах.

«Очевидно, что переработка мусора - сегодня проблема государственной важности. Несомненно, свалку закрывать надо, но методы, которые используют митингующие для решения проблемы, незаконны. Мы постараемся не доводить ситуацию до крайности. Мы должны сообща дальше работать. Ну, невозможно за день построить завод. Должен быть какой-то выход. Человеку Бог дал язык, чтобы договариваться», - считает Харазия. В декабре 2018 г. президент подписал распоряжение по решению проблемы утилизации мусора, в марте Кабинет министров выделил 36 га земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района.

«Мы также озабочены этой проблемой. Работники прокуратуры г. Сухум выезжали на место, говорили с участниками акции протеста. Мы с понимаем относимся к их возмущению, никого не собираемся арестовывать, но проблему надо решать в соответствии с законом. Надо закрывать полигон, но на это потребуется время», - сказал прокурор г. Сухум Руслан Тыркба.

Депутаты Горсобрания считают, что протестов можно было бы избежать, если бы власти раньше обратили внимание на недовольство людей. Депутат Чачхалия напомнил о том, что жители Маяка обращались с письмом, под которым подписались 950 человек, но их документ не приняли в Администрации.

Харазия потребовал уточнить, когда это было, сославшись на то, что все письма в адрес главы администрации г. Сухум поступают в канцелярию и регистрируются. Вызвали начальника канцелярии, которая подтвердила отсутствие документа. Депутаты не исключают, что письмо не попало к мэру города, а осталось в одной из коммунальных служб.

По итогам дискуссии депутаты собрания г. Сухум приняли решение обратиться к депутатам Гулрыпшского районного собрания с просьбой разрешить временно вывозить мусор из Сухума на действующий Гулрыпшский мусорный полигон.

Собрание г. Сухум также обратилось к Кабинету Министров Абхазии с просьбой ускорить решение вопроса финансирования строительства в Гулрыпшском районе полигона с сортировочным оборудованием, способного принимать большие объемы мусора.