ЦЕНТРИЗБИРКОМ УТВЕРДИЛ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Новости Пятница, 12 апреля 2019 17:57
Сухум. 12 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия утвердила в пятницу, 12 апреля, календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия
Выборы президента состоятся 21 июля 2019 года.
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