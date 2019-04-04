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ЦЕНТРИЗБИРКОМ УТВЕРДИЛ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Пятница, 12 апреля 2019 17:57
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ЦЕНТРИЗБИРКОМ УТВЕРДИЛ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 12 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия утвердила в пятницу, 12 апреля, календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия

Выборы президента состоятся   21 июля 2019 года.                                           

  • Регистрация инициативных групп и партий - с 22 мая 2019 г. по 11 июня 2019 г.
  • Опубликование в печати списков округов - за 50 дней до дня голосования.
  • Регистрация кандидатов в Президенты РА - в течение 10 дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до выборов (до 21 июня 2019 г.).
  • Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в Президенты РА - в течение 2 дней с момента регистрации.
  • Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления- за 10 дней до до дня голосования (до 11 июля 2019 г.).
  • Оповещение избирателей о времени и месте голосования - за 10 дней до до дня голосования (до 11 июля 2019 г.).
  • Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями - 19-20 июля 2019 г.
  • Проведение голосования в день выборов Президента РА - с 08:00 до 20:00 21 июля 2019 г.
  • Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссии- 21-22 июля.
  • Направления протоколов окружных избирательных комиссий в Центральную избирательную комиссию РА- 21-22 июля.
  • Подведение итогов и подписание протокола об итогах выборов Президента Республики Абхазия – в течение 3 дней после дня выборов (по 24 июля 2019 г.).
  • Опубликование итогов выборов Президента Республики Абхазия - в течение 3 дней с момента подписания протокола об итогах выборов Президента Республики Абхазия.
  • Повторное голосование - не позднее 14 дней.

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