ДЕПУТАТ ДМИТРИЙ ДБАР: «МЫ ДОЛЖНЫ НАЧИНАТЬ С СЕБЯ, А УЖЕ ПОТОМ ТРЕБОВАТЬ С ДРУГИХ»

Отчет о проделанной Контрольной палатой работе был заслушан на закрытом заседании с участием почти всех депутатов. Поскольку проверка была внеплановой, отчет о контрольном мероприятии с грифом «Для служебного пользования» не публиковался на сайте Контрольной палатой, а его обнародование было оставлено на усмотрение депутатов парламента.

Сухус. 12 апреля 2019 г. Абхазия-Информ . 4 мая 2018 года, на заседании сессии парламента депутат Дмитрий Дбар инициировал проведение проверки эффективности и целевого расходования бюджетных средств, выделенных на функционирование Народного Собрания с 1 мая 2017 года по 1 мая 2018 года.

– Дмитрий Сергеевич, процитирую ваше высказывание на том заседании: «Если у нас все будет прозрачно, то тогда и с других мы сможем требовать такой же открытости». Что показала проверка финансовой деятельности парламента?

– Действительно результаты проверки поступили в парламент и обсуждались на закрытом заседании. Хочу отметить, что Контрольная палата провела очень хорошую работу на основании чего, нами сделаны серьезные выводы. Как нам стало известно, у Народного Собрания не было бухгалтерского баланса, бухгалтерский учет практически не вёлся, не составлялись дефектные акты, на основе которых должны выделяться средства на ремонт служебного автотранспорта, и непонятно куда вообще уходили средства парламента. Не исключаю, что на самом деле эти деньги направлялись в нужное русло, но учета не было, а когда нет учета то, соответственно, нет и обоснования, куда эти деньги направились.

– И много средств тратилось таким образом?

– Если говорить о цифрах, то суммы не очень большие, но, тем не менее, для Абхазии они существенные. Но то, что финансово-расходные документы оформлялись ненадлежащим образом или вообще не оформлялись, – это точно. При обсуждении этого вопроса на заседании парламента спикеру было предложено навести порядок в бухгалтерской деятельности и бухгалтерской отчётности.

Контрольная палата рекомендовала замкнуть финансовую часть на руководителе аппарата парламента, чтобы кто-то нес конкретную персональную ответственность и следил за тем, чтобы правильно составлялась документация, на всех документах имелась резолюция и было указано, куда направляются средства.

Депутаты приняли решение в кратчайшие сроки изменить ситуацию в этой сфере.

– А сейчас кто-нибудь понесет ответственность за выявленные нарушения?

– Естество, люди за это должны быть наказаны. Но я не считаю, что виновата только бухгалтерия. В парламенте есть руководитель, который должен понимать, что без бухгалтерского учета деньги непонятно куда направляются. Винить только бухгалтера – неправильно и руководство тоже должно нести ответственность за нарушения. Парламентом уже принято такое решение, и виновные будут наказаны.

– Кого конкретно вы имеете в виду?

– Все, кто виновен, будь-то депутат, спикер парламента или кто-то еще – все должны понести наказание.

Хочу подчеркнуть, что мы не намерены скрывать результаты проверки Контрольной палаты. На одном из заседаний мы их обнародуем и обсудим, какие реальные упущения были в парламенте. Надо, чтобы люди знали, кто в чем виноват, и какое понес наказание.

– А насколько верно, что министерство финансов уже отреагировало на нарушения?

– Контрольная палаты направила в Минфин рекомендации о бюджетных мерах принуждения и нам частично сократили финансирование до тех пор, пока мы не исправим бухгалтерскую отчетность. В настоящее время спикер привлек к работе другого бухгалтера, который приводит все документы в надлежащий порядок.

– Это была проверка бухгалтерской деятельности парламента шестого созыва? Может быть, и раньше не всё было гладко с отчетностью в парламенте?

– Что было раньше, я комментировать не могу. Мы не проверяли деятельность парламента предыдущего созыва. Дело в том, что любой руководитель с приходом на работу набирает себе новую команду, как это произошло и у нас. А может быть у предыдущего созыва ситуация с бухгалтерией была намного лучше, чем у нас – мы это не сравнивали.

– На том же заседании вы поднимали вопрос транспортных средств, считая, что их слишком много в парламенте…

– По этому поводу тоже была проверка: выяснилось, что перед ремонтом автомобилей не составлялись дефектные акты, нет понимания, что ремонтировали, сколько при этом тратили или где ремонтировали.

– Вы тогда также упрекнули спикера в приобретении нового служебного автотранспорта ...

– Действительно, в парламенте есть новые машины, которые, по моему мнению, совершенно нам не нужны. По закону, каждому депутату положен служебный автотранспорт, но не все депутаты имеют служебные машины: кто-то сам отказался, кто просто не получил, хотя парламентом преобрелись новые служебные машины.

Я считаю, что иметь по две-три машины даже для руководителя парламента – это непозволительная роскошь. Учитывая экономическую ситуацию в стране, нужно помнить, что любое транспортное средство влечет за собой немалые затраты, поэтому нужно сократить парк машин.

– Насколько я помню, вы поддержали инициативу депутата Батала Табагуа, который предлагал оставить автомашины только спикеру и вице-спикерам, а для остальных депутатов купить 2-3 служебных машины.

– Кстати, тогда Батала Ивановича поддержали многие парламентарии. По моему мнению, на парламент одного – двух микроавтобусов было бы вполне достаточно. Пока, к сожалению, вопрос этот не решен, но, надеюсь, что это предложение все-таки реализуется. Это очень правильный подход.

– А вы пользуетесь служебным транспортом?

– Лично у меня нет служебного автомобиля.

– Вернемся к проверке Контрольной палаты…

– Мы должны понимать, что на наше содержание идут деньги налогоплательщиков. При этом люди пристально наблюдают за нашей деятельностью и хотят знать, на что тратятся их деньги. Более того, парламент часто проверяет исполнительную власть, критикует ее за нецелевую и неэффективную трату средств. С учетом этого депутатский корпус в плане бухгалтерии должен быть идеальным, и если к нам есть какие-то даже самые незначительные претензии, мы их должны исправить, а виновные нести наказания.

Мы должны начинать с себя, а уже потом требовать с других. Поэтому мы обязаны учесть все замечания Контрольной палаты - все депутаты, в том числе и спикер. На примере парламента мы должны показать, как следует тратить средства налогоплательщиков. Если у нас все будет прозрачно и законно, то тогда и с других мы сможем требовать того же.