НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ В АБХАЗИИ ЗА 5 ЛЕТ ВОЗВЕДЕНЫ И СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 34 ЖИЛЫХ ДОМА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Сухум. 13 мая 2019 г. Абхазия-Информ. В соответствии с концепцией развития и обустройства военных городков Южного военного округа (ЮВО) на территории российской военной базы в Абхазии за последние 5 лет возведено и сдано в эксплуатацию около 50 объектов инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в числе построек 34 жилых дома для проживания военнослужащих со своими семьями, более 10 служебных объектов - контрольно-пропускной пункт, караульное помещение, кинологический городок, склады материального и технического обеспечения.