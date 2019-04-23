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Абхазия Информ

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ В АБХАЗИИ ЗА 5 ЛЕТ ВОЗВЕДЕНЫ И СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 34 ЖИЛЫХ ДОМА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Новости Понедельник, 13 мая 2019 13:25
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НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ В АБХАЗИИ ЗА 5 ЛЕТ ВОЗВЕДЕНЫ И СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 34 ЖИЛЫХ ДОМА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Сухум. 13 мая 2019 г. Абхазия-Информ. В соответствии с концепцией развития и обустройства военных городков Южного военного округа (ЮВО) на территории российской военной базы в Абхазии за последние 5 лет возведено и сдано в эксплуатацию около 50 объектов инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в числе построек 34 жилых дома для проживания военнослужащих со своими семьями, более 10 служебных объектов - контрольно-пропускной пункт, караульное помещение, кинологический городок, склады материального и технического обеспечения.

Новопостроенные двухэтажные дома состоят из 540 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Все квартиры включены в фонд служебного жилья базы и оснащены необходимой бытовой техникой и мебелью - электропечами, телевизорами, холодильниками, мягкими диванами, столами и стульями.

На придомовой территории оборудованы современные детские площадки. Все объекты инфраструктуры возводились по новым современным технологиям из экологически чистых строительных материалов. Контроль за соблюдением качества и сроков строительства осуществлялся управлением ЮВО с помощью установленных на местах веб-камер.

Кроме того, на территории военной базы завершается строительство еще 4-х жилых домов, здания школы на 200 мест и детского сада на 150 мест.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 13 мая 2019 13:30

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