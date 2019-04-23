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Абхазия Информ

ЖИТЕЛИ ТАМЫША ТРЕБУЮТ ПЕРЕНЕСТИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ДО ПОЛНОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ АСЛАНА БЖАНИЯ

Новости Четверг, 16 мая 2019 17:37
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ЖИТЕЛИ ТАМЫША ТРЕБУЮТ ПЕРЕНЕСТИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ДО ПОЛНОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ АСЛАНА БЖАНИЯ
Сухум. 16 мая 2019 года. Абхазия-Информ. В селе Тамыш Очамчырского района прошел митинг в поддержку депутата Парламента Аслана Бжания. Собрание было организовано по инициативе сельчан, на нем присутствовало более 200 человек. Жители Тамыша требуют провести расследование случившегося с Асланом Бжания.
Открывая митинг, заместитель главы Администрации села Тамыш Артимон Габелая отметил, что митинг в поддержку односельчанина Аслана Бжания они и раньше тоже хотели провести, но «ждали, что руководство страны как-нибудь отреагирует на случившееся». Он считает, что «сегодня речь не идет ни о каком развитии нашего государства, кроме того, внутриполитическая ситуация весьма обострена».
«Мы осуждаем использование грязных политических методов. Наш народ испокон веков руководствовался моральным кодексом Апсуара. Даже врага уважали и относились к нему в соответствии с Апсуара. Мы, жители села Тамыш, считаем, что на жизнь нашего односельчанина Аслана Бжания покушались. Путем отравления его пытались убрать с политической арены. Использование подобных методов пришло извне. А то, что кроме простого народа все остальные отмалчиваются, как будто ничего и не произошло, еще раз доказывает, насколько у нас все плохо», - сказал Артимон Габелая.
На митинге выступили члены политсовета партии «Амцахара», герои Абхазии Виктор Тванба и Отар Ломия.
«Те, кто решил избавиться от лидера оппозиционной партии Аслана Бжания, использовали гнусный метод. По достоверной информации, Аслан Георгиевич идет на поправку. Мы надеемся на его скорейшее выздоровление», - сказал Виктор Тванба.
В своем выступлении, Герой Абхазии Отар Ломия подчеркнул что, народ Абхазии связывает определенные надежды с Асланом Бжания.
«Сегодня наше государство и наша государственность в опасности. Мы потеряли сплоченность. Стали готовы на все, ради власти. Этого и хотели наши враги. Мы уязвимы, как никогда. Приход к власти Аслана Бжания сможет вывести страну из кризиса», - считает Отар Ломия.
Жители Тамыша требуют от властей перенести выборы президента на более поздний срок, до полного выздоровления Аслана Бжания. Создана группа из числа жителей села, которые будут делегированы в Парламент Абхазии. Там они объявят требование участников митинга.
 
Об этом сообщает сайт Апсадгьыл-инфо.
 
 
Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 16 мая 2019 17:45

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