ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АБХАЗИИ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ПЕРЕНОС ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ НА ОСЕНЬ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Все наше общество было потрясено известием о тяжелейшем заболевании государственного деятеля, депутата парламента, лидера оппозиции Аслана Георгиевича Бжания, который 18 апреля в критическом состоянии был доставлен в Московскую городскую больницу имени Буянова. Со схожими симптомами были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и два сотрудника его охраны - Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

Сухум. 17 мая 2019 г. Абхазия-Информ. 17 мая в 8 утра состоялось экстренное заседание Общенационального движения по защите государственности. По его итогам было принято обращение к народу Абхазии.

В течение долгого времени не было достоверной информации ни о результатах медицинского обследования, ни о точном диагнозе А. Бжания и его сотрудников. В условиях информационного вакуума у многих сохранялась надежда на скорое выздоровление

К великому сожалению, самые худшие подозрения, которые были высказаны 2 мая на пресс-конференции ОНД, сейчас, после получения достоверных данных о медицинском обследовании биологического материала А. Бжания, подтвердились.

16 мая впервые в руки руководителей ОНД от семьи А. Г. Бжания были получены результаты медицинского анализа биологических данных, сделанного в Германии. Выводы целой группы специалистов указывают на факт преступного внешнего воздействия с целью физического устранения лидера оппозиции.

Согласно результатам анализов, проведенных в лаборатории NY Хефе, (Нимфенбургер штрассе, 10) города Мюнхена за подписью четырех докторов медицинских наук, двух профессоров медицины и специалистов в области терапии и кардиологии, были сообщены следующие данные:

1. Повышенные показатели ртути в крови (3,2 мкг/л).

2. Повышенные показатели алюминия в моче (138 мкг/л) при референсных значениях (норма) до 35 мкг/л.

3. Повышенные показатели кадмия (1,4мкг/л).

4. Повышенные показатели бензиодиазепинов (307мкг экв/л).

Следует особо подчеркнуть, что эти анализы были сделаны уже после двух процедур очистки крови (плазмоцитофарез). Это означает, что первоначальные показатели были близки к критическим.

Врачи отмечают, что уровень бензодиазепинов мог быть в определенной степени с седацией в больнице. Кроме того, уровень кадмия в крови может быть связан с двумя процедурами очищения крови. Наиболее серьезные причины болезни могут быть связаны именно с повышенным содержанием алюминия и ртути.

Получены данные и из медицинской карты больного Бжания Левана Дмитриевича, сотрудника охраны А.Г. Бжания. Исходя из заключения врачей, возможность инфекционного заболевания была исключена. В заключении иммунолога от 26.04.2019 сказано: «нельзя исключить аутоиммунное поражение и отравление неизвестными веществами». Рекомендованы анализ на тяжелые металлы и консультация токсиколога. Ярко выражено токсическое поражение зрительного нерва.

На протяжении трех десятилетий политический террор стал, к сожалению, реальностью политической жизни нашего государства.

Нет ничего важнее, чем человеческая жизнь. Покушение на жизнь является тягчайшим преступлением. В данном случае покушение было напрямую связано с политической деятельностью А.Г. Бжания, бесспорного фаворита предвыборной президентской кампании 2019 года. Осуществлена грубая попытка помешать участию Аслана Георгиевича Бжания в выборах.

Мы поддерживаем требование общественности о необходимости проведения тщательного и открытого расследования данного подлого преступления.

В связи с чрезвычайной ситуацией считаем правомерным перенос выборов на осень текущего года.

Всю ответственность за непринятие должных мер будет нести руководство страны.