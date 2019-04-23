РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ССЫЛКИ НА ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ И НЕДОПУСТИМОСТЬ РАЗГЛАШЕНИЯ ДИАГНОЗА СЧИТАЮ НЕПРИЕМЛЕМЫМИ»

«Отсутствие достоверной информации о состоянии здоровья депутата Парламента Аслана Бжания и двух его помощников становится поводом для напряженности в обществе. Отдельные публичные высказывания наших граждан, в том числе на собрании в селе Тамыш, носят дестабилизирующий характер. В связи с этим задача наших компетентных органов – в кратчайшие сроки завершить сбор и обобщение имеющейся информации в рамках доследственной проверки и ее последующее обнародование», - отметил Президент.

Сухум. 17 мая 2019 г. Абхазия-Информ . Президент Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности, в ходе которого обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране накануне очередных президентских выборов.

Как сообщает пресс-служба Президента, Рауль Хаджимба проинформировал членов Совета Безопасности о том, что у него состоялся телефонный разговор с отдельными руководителями силовых структур и Совета Безопасности Российской Федерации, которые окажут всю необходимую оперативную и правовую помощь правоохранительным органам Республики Абхазия.

«В данной ситуации ссылки на врачебную тайну и недопустимость разглашения диагноза считаю неприемлемыми», - отметил Президент.

Генеральный прокурор доложил членам Совета Безопасности о том, что сформирована группа, которая с понедельника 20 мая приступит к работе на территории Российской Федерации совместно с российскими коллегами. Информация, полученная в ходе этих проверок, будет предоставлена общественности в кратчайшие сроки.