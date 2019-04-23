АВТАНДИЛ ГАРЦКИЯ: В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН В СФЕРЕ ТУРИЗМА ЗАДЕЙСТВОВАНО 19-20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

По словам министра по курортам и туризму Автандила Гарцкия, министерство ведет постоянную рекламно-информационную работу по популяризации отдыха в Абхазии. В октябре этого года 15 сибирских каналов намерены снять шесть 40-минутных фильмов об Абхазии на разные темы, такие как - культура, спорт, сельская жизнь, этнография, национальная кухня и др.

На заседание были приглашены руководители министерств и ведомств, главы администраций, руководители курортных объектов, туристических и экскурсионных фирм, объектов питания и обслуживания.

Министр напомнил, что в апреле, во время визита в Крым они подписали меморандум о сотрудничестве и крымские коллеги намерены принять участие в рекламном туре. Он также сообщил, что открыта бесплатная горячая линия 8800, куда турист может позвонить и получить нужную ему информацию.

Министр также проинформировал премьера о проведении аттестации экскурсоводов и создании памяток с необходимыми инструкциями и телефонами. Эти памятки раздаются бесплатно на КПП «Посу».

Говоря о занятости населения, Автандил Гарцкия напомнил, что во время сезона в сфере туризма задействовано 19-20 тысяч человек. Это – экскурсоводы, обслуживающий персонал отелей и здравниц, водители, сотрудники объектов питания и др.. 11 тысяч семей в частном секторе сдают жилье отдыхающим. К началу сезона на Черной речке на площади в 6 га открыт этнографический музей под открытым небом. Абхазов пригласили организовывать «Абхазское застолье» на курорте «Красная поляна» раз в неделю, это тоже дополнительный заработок для людей, занятых в этом проекте.

В ближайшее время будет закончен ремонт трех корпусов в «Объединении пансионатов курорта Пицунда». Министр напомнил, что в Абхазии 426 объектов размещения на 25 тысяч мест.

В 2018 году в республику заехало 1,25 млн туристов (в 2017 году – 800 тысяч); в объектах отдыха было размещено 550 тысяч человек (в 2017 - 450 тысяч); с однодневными экскурсиями в Абхазию в 2018 г. заехали 450 тысяч человек (в 2017 – 350 тысяч), Рицинский национальный парк посетили 396 тысяч человек (в 2017 г. - 381 тысяч), Новоафонскую пещеру - 282 тысячи человек (в 2017 г. - 227 тысяч).

По словам министра, туристическая отрасль в летнее время выходит на первое место по доходам.

Он отдельно остановился на неготовности наших пляжей к курортному сезону и призвал в кратчайшие сроки привести в порядок пляжную инфраструктуру.

«В предстоящем летнем курортном сезоне, который ассоциируется туристом именно с теплым морем акценты профильных ведомств необходимо нацелить на пляжные и экскурсионные виды туризма. В среднем из 8 дней пребывания на отдыхе 6 дней турист проводит пляже, поэтому необходимо сконцентрировать свое внимание на пляже, набережных, парках и, само собой разумеется, экскурсионных маршрутах», - сказал Гарцкия.

Отметил Гарцкия и плохое санитарное состояние ряда объектов питания и отдыха. В то же время он считает, что к вопросу водоснабжения и очистных сооружений стоит вернуться по окончании курортного сезона.

«Наша главная задача - изменить отношение к отдыхающим, иначе нам не выдержать конкуренцию в условиях нынешнего рынка туризма. Зачастую отрицательная информация о нашей республике связана именно с конкуренцией. Да, и у нас бывают неприятные ситуации, но они не должны влиять на мнение об отрасли в целом. Удачность сезона зависит от того, насколько комфортно турист чувствует себя в Абхазии. Мы не можем конкурировать с другими странами по сервису, но можем это сделать по гостеприимству и доброжелательности. Альтернативы развитию туризма на ближайшие 10 лет у нас нет. Нефть и недвижимость – это перспектива на будущее», - считает министр.

А. Гарцкия сообщил о том, что впервые работает прямая бесплатная «горячая линия», где на интересующие вопросы туристов готовы ответить сотрудники министерства. «Это сделано в целях противодействия мошенникам, но мы пошли дальше и отвечаем теперь и на другие вопросы. Также для удобства туриста будем распространять через кассы, через экскурсоводов на маршрутах, на границе бесплатно печатную продукцию, в которой туристы найдут информацию о наших туристических объектах и необходимые номера телефонов, в том числе и для экстренных случаев», - уточнил министр.

«Для кого мы проводим это заседание, если большая часть представителей курортной сферы не пришла на эту встречу? Все заняты политикой? У них нет предложений по улучшению ситуации в отрасли? Или все знают, что должен сделать президент, премьер, министры, а сами ни за что не хотят отвечать?» - поинтересовался Рауль Хаджимба у Автандила Гарцкия.

Премьер-министр Валерий Бганба с сожалением констатировал отсутствие в зале многих задействованных в курортной сфере людей.

«Это заседание проводится с целью выявить и устранить имеющиеся в отрасли недостатки с учетом мнения участников туристического рынка. Мы должны создать условия для работы турбизнеса, но в то же время пожарные службы и санэпидстанция должны требовать соблюдения установленных правил. Мы перестали требовать наведения порядка в курортной сфере и владельцы объектов стали нас игнорировать», - отметил премьер.