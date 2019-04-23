«РОССИЙСКИЕ АВТОТУРИСТЫ - САМЫЕ ЗАКОНОПОСЛУШНЫЕ ВОДИТЕЛИ НА АБХАЗСКИХ ДОРОГАХ», - СЧИТАЕТ МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГАРРИ АРШБА

Из 189 автоаварий шесть совершено иностранными гражданами. За 2018 год от россиян поступило 123 жалобы на сотрудников ГАИ, превысивших свои полномочия.

Сухум. 17 мая 2018 г. Абхазия-Информ. Из 51 тысячи нарушений правил дорожного движения, выявленных в 2018 году, на долю отдыхающих приходится 331 случай. Об этом сообщил министр внутренних дел Гарри Аршба, на расширенном заседании кабинета министров, посвященном подготовке к предстоящему курортному сезону.

Говоря о подготовке к курортному сезону, он сообщил о введении усиленного режима несения службы личным составом МВД в местах организованного отдыха.

По мнению министра, чтобы уменьшить число правонарушений необходимо оснастить системами видеонаблюдения места наибольшего скопления людей, точек общепита, объектов отдыха.

Он считает, что установленные на республиканской трассе дорожные комплексы фиксации дают свои положительные результаты и ведут к снижению числа нарушений правил дорожного движения.

Особое внимание в курортный сезон уделяется проверкам пищевой продукции, реализуемой торговыми точками и выявлению фактов незаконного предпринимательства. Летом сотрудники ОБЭП совместно с СЭС намерены проводить плановые рейды по выявлению некачественной и фальсифицированной продукции.

Начата проверка лицензий транспортных средств, занимающихся перевозкой туристов и пассажиров. Для оперативного реагирования на жалобы туристов, особенно в части мошенничества с продажами левых путевок, в МВД продолжает работать телефон доверия.

«Я считаю, что мы сможем обеспечить правопорядок во время курортного сезона», - заявил Гарри Аршба.

Президент Рауль Хаджимба обязал министра запретить сотрудникам ГАИ останавливать машины с российскими и абхазскими номерами на трассе, если они не нарушают правила дорожного движения.

«Сотрудники ГАИ должны останавливать водителей только в случаях совершения ими грубых нарушений. Вся остальная информация должна передаваться на стационарные посты», - отметил глава государства.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия сообщил о подготовке медиков к курортному сезону.

«В том, что касается организации медицинского обеспечения, у нас есть ежегодный порядок проведения подобных мероприятии в летний сезон. Основной поток туристов в Гагрском районе и, по статистике, наибольшее число обращений пациентов с разными жалобами происходит именно там. В пик сезона количество обращений в сутки достигает 150 человек. Для этого мы усиливаем службу неотложной помощи в самой больнице. Также осуществляем оснащение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями за счет средств республиканского бюджета, усиливаем фельдшерские врачебные бригады. Кроме того, в рамках нашего бюджета обеспечили ЦРБ санитарным транспортом, оснастили необходимым оборудованием, что позволяет осуществлять дальние выезды. Пицундская больница и Цандрипшская поликлиника также осуществляют скорую помощь. Мы осуществляем плановый график выездов врачей из других учреждений в Гагрскую больницу и Гудаутскую, а также в другие учреждения, куда наиболее часто обращаются пациенты. За прошлый год было более 8 000 обращений туристов. Им всем была оказана неотложная помощь в полном объеме на бесплатной основе», - сказал министр здравоохранения.

Президент поинтересовался санитарным состоянием курортных объектов и объектов общественного питания.

«Инфекционные заболевания в основном приходятся на лето, поэтому необходимо создать условия в инфекционных больницах», - отметил Рауль Хаджимба.

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик сообщила, что с 15 мая началось обследование морской среды и питьевой воды. Она посетовала на то, что главы администраций не прислушиваются к мнению санитарных врачей, когда те рекомендуют из-за инфекций закрыть тот или иной участок пляжа. Она также призвала глав администраций до начала лета решить вопрос с установкой биотуалетов

«МЧС и СЭС – это единственные службы, которые могут безоговорочно закрыть любой объект за нарушения правил эксплуатации. Кого за последние годы вы закрыли?», - поинтересовался президент.

В ответ Людмила Скорик сказал, что они как-то пытались закрыть ООО «Лагуна», но не получилось.

«Не нужно пытаться, нужно закрывать, если есть серьезные нарушения!» - заявил президент.

Он обязал руководителей санэпидслужбы и министерства здравоохранения проанализировать санитарную ситуацию и представить свои предложения по ее улучшению.

Рауль Хаджимба обратил внимание глав местных администраций на то, что строятся большие объекты, но оформляются как гостевые дома. Более того, зачастую строительство ведется без разрешения, а потом объект невозможно подключить к водо- и электроснабжению и канализации.

«Глава администрации должен фиксировать, что строится на его территории от фундамента до крыши. Иной раз получается - вроде построили объект, а от него нет никаких платежей. Все должно быть под контролем», - считает президент.

О готовности к курортному сезону доложил и представитель пограничной службы.

Начальник Госуправления по транспорту Робестан Габлия сообщил, что идет проверка транспортных предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров.

По словам Габлия, в Абхазию гости могут попасть не только на автомобильном, но и на железнодорожном транспорте. До Сухума ходят четыре поезда – два московских и два санкт-петербургских. Кроме того, в летнее время со станции «Веселое» в Сухум будут ходить два электропоезда с остановками в Цандрипше, Гагре, Гудауте и Сухуме. В этой связи приведены в порядок имеющиеся там платформы.

Продолжит действовать программа под названием «Единый билет», в который входит доставка пассажира из Адлерского аэропорта или железнодорожного вокзала в Абхазию.