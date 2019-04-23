МИНИСТР ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ДАУР КУРМАЗИЯ: САМЫЙ НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Сухум. 17 мая 2018 г. Абхазия-Информ . Пицунда не готова к приему туристов. В плохом состоянии дорога, нет дорожных указателей, в Пицундско-Мюссерском заповеднике гуляет бродячий скот. В отделении милиции всего восемь человек – они физически не в состоянии обеспечить правопорядок на такой большой территории. В местной больнице нет ни медикаментов, ни перевязочного материала. Об этом на расширенном заседании Кабинета министров, посвященном подготовке к курортному сезону, заявил глава администрации города Пицунда Виталий Хутаба.

«Турист стал более требовательным. Он хочет комфорта, хорошего сервиса, бассейнов и фитнес-клубов. Сегодня многие не идут отдыхать в частный сектор, потому что там много проблем», - отметил Сичинава.

Он сообщил о принятии мер по бесперебойному обеспечению водой местных жителей и гостей района. Остро стоит проблема содержания города в чистоте - приходится привлекать трудовые ресурсы извне. Ведутся работы по приведению в надлежащее состояние пляжной зоны. При содействии администрации, депутатов районного собрания и жителей Гагры уложено 5 тысяч кв. м. тротуарной плитки на набережной благодаря чему увеличилась ее протяженность..

В ответ премьер-министр Валерий Бганба с сожалением констатировал, что когда-то вся Абхазия была лечебницей и принимала туристов круглый год, а не три-четыре месяца, как сейчас.

Председатель Союза туризма Абхазии Анна Калягина считает, что такие заседания целесообразно проводить не в мае, а в марте. Потому что у каждого понятие, когда начинается курортный сезон – разное: у кого-то он начинается в мае, у кого-то - уже в марте.

Что касается рекламной деятельности, то, иногда реклама Абхазии оказывается лучше, чем реальность.

«Люди встречаются с нами на туристических выставках и остаются в восторге, а приехав в Абхазию, их уже с границы ждет разочарование», - констатировала Калягина.

Она отметила, что турбизнес готов честно работать: объектов отдыха много, но нет плана, сколько на самом деле и что именно нужно строить. «Мы до сих пор не знаем, какие профессии нам нужны в сфере туризма», - заметила Калягина.

Плохо обстоят дела с детским отдыхом. Проблемы с общественными туалетами на пляжах и вдоль трасс. Люди едут с детьми, а вдоль автодороги практически не работают общественные туалеты.

«Каким будет туристический сезон – мы не знаем. В этом году в стране выборы – туроператоры обеспокоены, все ли будет у нас спокойно. Туристическая отрасль должна развиваться, ее проблемы решатся системно», - считает Калягина.

Представители экскурсионных фирм отметили, что в последнее время в Абхазии появилось много нелегальных экскурсоводов, не имеющих никакого отношения к Абхазии. Они не просто сбивают цены на экскурсии, но и дают неверную информацию туристам.

Представители экскурсионных фирм обратились с просьбой к главе государства и премьер-министру внести изменения в закон о туризме и законодательно запретить работать в республике иностранным экскурсоводам.

Министр по налогам и сборам Даур Курмазия отметил, что самый низкий показатель налогообложения в сфере экскурсионного обслуживания.

«Действительно, идет демпинг цен в сфере экскурсионного обслуживания. Одна из причин – недобросовестная конкуренция. Мы неоднократно проводили проверки в 2018 году и установили факты невыполнения условий проведения экскурсий, в основном – отсутствие экскурсионной путевки», - сообщил министр.

Он также указал на сговор экскурсоводов с объектами питания, что ведет к теневым оборотам. По его словам, из 80 экскурсионных фирм, получивших лицензии, лишь 40 могут работать, остальные не соответствуют своему назначению. Зачастую у экскурсоводов нет бейджиков. Определить, кто проводит экскурсию и привлечь к налогообложенью без помощи сотрудников правоохранительных органов, не представляется возможным.

Что касается индивидуального предпринимательства, то, несмотря на большое количество принимаемых туристов, ИП платят спецналог. На объектах не ведется учет числа туристов. В прошлом году этот показатель достиг более 300 тысяч человек, но это явно заниженные цифры, а полученные доходы якобы тратятся на ремонт и питание отдыхающих.

«На 1 мая сего года основная часть объектов отдыха не предоставила отчетности. Курортная сфера зачастую уходит от налогообложения, поэтому мы и вынуждены проводить проверки», - констатировал Курмазия.