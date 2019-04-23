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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ГОВОРИТЬ, ЧТО ВСЕ У НАС ПЛОХО – НЕПРАВИЛЬНО!»

Новости Пятница, 17 мая 2019 18:25
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РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ГОВОРИТЬ, ЧТО ВСЕ У НАС ПЛОХО – НЕПРАВИЛЬНО!»

 

Сухум. 17 мая 2018 г. Абхазия-Информ. «Говорить, что все у нас плохо – неправильно! Многое сделано, все зависит от нас. Но есть и проблемы, от которых мы пока не можем отойти», – сказал президент Рауль Хаджимба на расширенном заседании Кабинета министров, посвященного подготовке к курортному сезону.

Он подчеркнул, что в той же работе ГАИ – из года в год одни и те же проблемы.

«Не только россиян, они никого не имеют права останавливать на трассе, если нет серьезного нарушения», - считает Хаджимба.

Говоря о ситуации на российско-абхазской границе, он отметил, что от ее внешнего вида, от внешнего вида людей, работающих там, а также от их отношения к гражданам, складывается первое впечатление о республике. Многие из представителей работающих там структур не умеют разговаривать с людьми.

Президент обязал таможенные структуры ужесточить контроль за ввозимыми в республику продуктами питания, чтобы исключить ввоз просроченной продукции.

«У нас на оптовых складах лежат тонны баранины и рыбы, которыми потом травят отдыхающих», - возмущался президент.

Что касается ремонта дорог, то он, как считает Рауль Хаджимба, хотя и ведется, но не в тех объемах.

Президент призвал пицундцев самих защитить свой заповедник и привести в порядок свой город.

Рауль Хаджимба поручил министру внутренних дел Гарри Аршба разобраться с теми, кто в местах массового посещения нагло навязывает туристам такую «услугу», как фотографирование с дикими животными и птицами.

Он также согласился с предложением о внесении изменений в ряд статей закона о туристической деятельности.

«Никто не сказал, что все легко дается. Все постоянно меняется, мир меняется, растут цены. Нам не разрешают поднимать цены на топливо, но при этом предприниматели спокойно поднимают цену на питьевую воду, хотя она производится у нас в Абхазии.

Гагра, Пицунда, Сухум…. В последнее время многие хотят посетить Восточную Абхазию, и мы должны готовиться к принятию гостей в этом регионе.

Да, согласен, что к сезону нужно готовиться заранее, поэтому государство и бизнес должны идти навстречу друг другу. Надеюсь, что курортный сезон будет удачным», - сказал, подводя итоги заседания, Хаджимба.

Президент отдельно остановился на активно обсуждаемой сегодня в республике теме здоровья депутата Аслана Бжания и двух его охранников.

«Мы сопереживаем этому человеку (Аслану Бжания – ред. АИ), но жизнь государства продолжается. По домыслам и догадкам несведущих людей мы не можем судить о ситуации. Есть поручения спецслужбам, есть связь с российскими коллегами и мы должны ждать результатов», - сказал президент.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 17 мая 2019 18:26

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