МОСКОВСКАЯ АБХАЗСКАЯ ДИАСПОРА: «ТЩАТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧИВШЕГОСЯ С ДЕПУТАТОМ ПАРЛАМЕНТА И ЛИДЕРОМ ОППОЗИЦИИ АСЛАНОМ БЖАНИЯ - В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ СТРАНЫ»

«Мы считаем, что данный факт - это, во-первых, вопиющее нарушение основного права человека – права на жизнь и, во-вторых, ни что иное, как покушение на конституционные устои нашего государства и попытка оказать давление на проведение демократичных выборов», - отмечается в Обращении МАД, распространенном сегодня, 18мая. .

Сухум. 18 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Московская абхазская диаспора выражает крайнюю озабоченность возможным фактом отравлением Аслана Георгиевича Бжания - депутата Парламента Абхазии, известного лидера оппозиции и официального кандидата на пост главы государства.

Что касается дальнейших действий, то МАД полностью поддерживает совместное заявление представителей общественных и политических кругов Абхазии, опубликованное 16 мая 2019 года в социальной сети Фейсбук. http://abkhazinform.com/item/8831-sovmestnoe-zayavlenie-predstavitelej-politicheskikh-i-obshchestvennykh-krugov-abkhazii

ОБРАЩЕНИЕ МОСКОВСКОЙ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ В СВЯЗИ С ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ОТРАВЛЕНИЕМ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА РА АСЛАНА БЖАНИЯ.

В связи с объявлением результатов экспертизы на заседании Парламента РА 16 мая 2019 г. Московская абхазская диаспора выражает крайнюю озабоченность возможным фактом отравлением Аслана Георгиевича Бжания - депутата Парламента Абхазии, известного лидера оппозиции и официального кандидата на пост главы государства.

Мы считаем, что данный факт - это, во-первых, вопиющее нарушение основного права человека – права на жизнь и, во-вторых, ни что иное, как покушение на конституционные устои нашего государства и попытка оказать давление на проведение демократичных выборов.

Отсутствие конструктивных действий для выяснения обстоятельств произошедшего и объективной оценки также вызывают озабоченность.

Как известно, “безнаказанность всегда приводит к совершению еще более тяжких преступлений“. В истории нашей страны в преддверии такого важного события, как выборы Президента, создан недопустимый прецедент, избежать повторения которого в будущем будет невозможно без проведения беспристрастного и объективного расследования всех обстоятельств этого дела и предания гласности результатов расследования.

Мы настаиваем на полном и прозрачном информационном освещении хода и результатов расследования и выражаем надежду на то, что по данному делу будет принято решение в соответствии с законом и справедливостью.

Тщательное расследование случившегося с депутатом парламента и лидером оппозиции Асланом Бжания - в интересах всех политических сил страны, поэтому мы призываем сохранять спокойствие и конструктивность и дождаться его результатов.

От того, каким будет это решение сегодня, зависит демократическое будущее Абхазии.

Что касается дальнейших действий, то мы полностью поддерживаем совместное заявление представителей общественных и политических кругов Абхазии, опубликованное 16 мая 2019 года в социальной сети Фейсбук.

Председатель Правления Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба.



Члены Правления: Руслан Хагба, Беслан Шакая, Дмитрий Хашба, Даур Барганджия, Валера Кобахия и Инна Барчан