АСЛАН БАСАРИЯ: «АЛМАС ДЖАПУА НЕКОМПЕТЕНТЕН В ВОПРОСАХ ЭНЕРГЕТИКИ»

«Он говорит, что высоковольтная линия «Ачигвара» проходит через всю территорию Абхазии, что она не тупиковая и соединяется с российскими энергосистемами. Чтобы изучить схему, не нужно, как заявляет Джапуа, заниматься этим вопросом с 2012 года. Линия «Ачигвара» протяженностью 31 км выходит с перепадной ГЭС-1 (Галский канал) и доходит до ТкуарчалГРЭС. Он говорит о поставках электроэнергии в Россию, осуществляемых через абхазскую подстанция Псоу, которая на самом деле находится на российской территории», – пояснил Басария.

Сухум. 22 августа 2019. Абхазия-Информ. Алмас Джапуа некомпетентен в вопросах энергетики. Об этом на пресс-конференции в «Черноморэнерго» заявил директор РУП Аслан Басария.

Он также сообщил, что отчет Контрольной палаты по итогам 10-месячной проверке РУП находится в отрытом доступе на сайте КП.

Басария также подчеркнул, что за шесть месяцев, в продолжение которых велось парламентское расследование, представителей «Черноморэнерго» на площадку парламентского расследования позвали только один раз. И еще один раз – когда иностранные эксперты презентовали свой отчет. На этом заседании присутствовало более 20 депутатов.

Басария предложил журналистам копию отчета экспертов и процитировал некоторые их выводы: на ИнгурГЭС и перепадной ГЭС стоят приборы учета международного уровня. Более того, во время проверки, армянские специалисты не нашли левых линий.

По словам Басария, отчет состоит из двух частей: первая часть касается мониторинга ИнгурГЭС и перепадных ГЭС. Вывод экспертов звучит таким образом: «Таким образом, в результате анализа качества установки и эксплуатации приборов учета электроэнергии, обработки данных и полученных балансов ИнгурГЭС и перепадных ГЭС, достоверность отпущенной электроэнергии в энергосистему Абхазии не вызывает сомнений».

Выводы той части отчета, которая касается состояния электросетей РУП «Черноморэнерго», включают в себя четыре пункта:

«Результаты проверки выявили существенные аспекты доказывающие следующее:

а) результаты подтверждают мнение о неудовлетворительном состоянии системы учета;

б) для учета применяются высокоточные счетчики и частично высокоточные измерительные трансформаторы;

в) факт не опломбирования приборов учета электроэнергии делает невозможным оценить этот учет, а значит он неудовлетворителен;

г) перегрузка высоковольтных линий, по нашим ориентировочным оценкам, на 20% превышает номинальное значение, что, помимо значительных потерь, также снижает уровень надежности и стабильности сетей и приводит к многочисленным авариям».

«Вы что-то новое услышали в этом отчете? – обратился Басария к журналистам. – На каждой пресс-конференции мы говорим об этом, даем информацию о перегрузке сетей и плохом учете».

«В целом с выводами экспертов мы согласны, что касается остального, то мы легко можем опровергнуть их обвинения. Есть документ несогласия с некоторыми выводами Контрольной палаты», – пояснил Басария.

«Все, что говорил Джапуа, никакого отношения к отчету не имеет. Почему за девять дней до выборов, он будоражит наше общество, вводит его в заблуждение, при этом не апеллирует никакими документами? Всё это были лишь утверждения и подозрения одного человека», – заключил Аслан Басария.