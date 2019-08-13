АСЛАН БАСАРИЯ: «СРЕДИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО «ИНГУРИГЭС» ГРАЖДАН АБХАЗИИ НЕТ»

Сухум. 22 августа 2019. Абхазия-Информ . Ни в число учредителей ООО «ИнгуриГЭС», ни в совет директоров не входят люди из руководства «Черноморэнерго». Об этом на пресс-конференции для журналистов заявил гендиректор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария.

Он также сообщил, что в совет директоров ООО не входят граждане Абхазии.

«Еще раз повторяю: нам это неинтересно и не имеет для нас значение, как грузины оформляют объекты, находящиеся на территории РА. Это собственность Абхазии! Но те, кому интересно, могут ознакомиться с электронным госреестром юридических лиц Грузии на сайте Минюста Грузии. Наша взаимодействие с Ингурской ГЭС построено на «бездокументальных» взаимоотношениях», - подчеркнул Басария.

Он также отметил, что по инициативе руководства «Черноморэнерго» встречи с представителями исполнительной и законодательной власти Грузии происходят в присутствии сотрудников Службы госбезопасности Абхазии.

Басария сообщил, что учредительные документы ООО ИнгуриГЭС были предоставлены гендиректором станции Мебония в СГБ РА, о чем есть подтверждающее письмо. Точно такие же документы были переданы Джапуа, хотя он говорит обратное.

Комментируя совместное заявление, подписанное рядом кандидатов в президенты о расследовании деятельности РУП, Басария с сожалением констатировал, что они получили недостоверную информацию.

На вопрос журналиста, почему руководство «Черноморэнерго» не провело пресс-конференцию раньше, Аслан Басария подчеркнул, что они ждали публикации отчета Контрольной палаты и ответа парламента.

«При всем моем уважении к предвыборной кампании, я занимаюсь своим делом и не собираюсь вмешиваться в выборы. Но мы живем в Абхазии и отслеживаем любые заявления, касающиеся энергетики», - сказал Басария.

Гендиректор «Черноморэнерго» выразил сожаление по поводу того, что «остальные кандидаты просто слушали одного человека, который представлял ничем не подтвержденные факты».

«Этот человек (А. Джапуа – ред. АИ), видимо. обладает даром убеждения. Но для того, чтобы что-то заявлять, нужно вначале разобраться в ситуации, в сути дела. Ну, ничего страшного в этом нет: разберутся, да и парламент. наверное, еще скажет свое слово», - заключил Басария.