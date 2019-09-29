РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ЗНАКОМЯТСЯ С КУРОРТАМИ АБХАЗИИ

«В марте 2019 года мы познакомились с министром по курортам и туризму Абхазии Автандилом Гарцкия и договорились о встрече. И вот мы здесь. Сюда приехали руководители региональных СМИ России, редакторы газет, чьи тиражи превышают несколько десятков тысяч экземпляров, очень хорошие журналисты и интересные люди», - сказала на встрече руководитель Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-Пресс) Софья Дубинская.

Сухум. 16 октября 2019. Абхазия-Информ . Большая группа руководителей региональных средств массовой информации России находится в Абхазии в рамках пресс-тура, организованного министерством по курортам и туризм РА. Во вторник 15 октября состоялся круглый стол на тему "Продвижение курортов Абхазии в СМИ" с участием руководителей министерства по курортам и туризму Абхазии, представителей российских региональных СМИ и Союза журналистов Абхазии.

Члены АРС-Пресс приехали в Абхазию, чтобы познакомиться с ее историей, культурой, достопримечательностями, курортными объектами. Российским журналистам предоставлена возможность посмотреть курортные объекты практически по всей республике Абхазии - от Гагры до Ткуарчала.

О важности широкого освещения в российских СМИ, причем не только федеральных, но и региональных, курортного и туристического потенциала Абхазии говорил министр по курортам и туризму РА Автандил Гарцкия.

«Туризм наряду с экспортом сельхозпродуктов является важной составляющей экономики республики. В среднем в год мы принимаем более одного миллиона туристов. Чем лучше мы встретим наших гостей, чем лучше мы их примем, чем больше разнообразной и интересной информации об Абхазии и ее туристическом потенциале будет печататься и транслироваться в российских СМИ, тем больше людей к нам будет приезжать», - сказал министр.

По информации Гарцкия, в советский период в Абхазии функционировали более 100 здравниц. Сегодня в сфере туризма Абхазии занято до 20 тысяч человек, за последние 10 лет построено около 300 гостиниц, работают 12 СПА-отелей, круглогодично функционируют три санаторно-курортных объекта, ежегодно расширяется география экскурсионных маршрутов.

"Если старшее поколение россиян еще хорошо знает об Абхазии и ее курортах, то молодежь уже хуже. Наша главная задача - донести информацию о курортах Абхазии до широкой читательской и зрительской аудитории, особенно до молодежи, которая может и не знает о том, что существуют такие города-курорты как Гагра, Пицунда. Мы хотели бы, чтобы вы рассказали о том, что вы увидели в Абхазии", - сказал Гарцкия, обращаясь к российским журналистам.

Среди российских журналистов были как те, кто впервые приехал в Абхазию, так и те, кто уже много лет подряд ездит сюда. Так, главный редактор новосибирской газеты "Советская Сибирь" Наталья Шрейтер уже 16 лет приезжает на отдых в Абхазию.

«Три месяца в году у нас холодно, а остальные девять – очень холодно. И, естественно, у нас люди с удовольствием посещают теплые страны. Но той информации, которая есть, не хватает. У нас есть идея запустить проект «Абхазский алфавит» и начать рассказывать о достопримечательностях Абхазии от «А» до «Я». У вас большие возможности для отдыха и восстановления здоровья, прекрасное, несравнимое с российским черноморское побережье. Я не устаю об этом говорить. Меня очень порадовала информация о расширении транспортных возможностей Абхазии – восстановлении и введении в эксплуатацию Сухумского аэропорта, о заходе в Абхазию круизного лайнера «Князь Владимир», – сказала Наталья Шрейтер.

«У россиян, несмотря на экономический кризис, проблема – где провести отпуск. И наша задача – сделать так, чтобы они провели его в Абхазии, а не в Турции или каких-то других местах. В Абхазии есть все, чтобы сюда приезжал не один а пять миллионов российских туристов, чтобы они оставляли здесь не один, а пять миллиардов рублей», - сказал Игорь Ефремов, журналист и представитель администрации города Владимира.

По его словам, этому способствуют простой паспортный режим, отсутствие языкового барьера, вполне щадящие цены, доброжелательность местных жителей, места размещения на разный вкус и кошелек, большое число достопримечательностей…

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг заверил российских коллег в том, что абхазские СМИ готовы сотрудничать с российскими изданиями и обмениваться полезной информацией.

Директор информагентства «Абхазия-Информ» Манана Гругулия предложила российским коллегам опубликовать подготовленные ими материалы об Абхазии и в абхазских СМИ.

Российские журналисты поделились своими впечатлениями об Абхазии, взглядами на то, как надо развивать туристический потенциал республики и освещать его, а также пригласили своих абхазских коллег посетить интересные мероприятия, организуемые у них, в том числе «Форум древних городов» в Рязани, «Среднерусский экономический форум» в Курске, проект «Семь вершин горного Урала» в Челябинске и др.

На круглом столе прозвучало предложение организовать конкурс на лучшую статью о курортах Абхазии в региональных СМИ России, а в качестве награды – отдых в республике.

В завершение беседы журналисты обменялись памятными сувенирами и визитными карточками и сделали коллективную фотографию на память.