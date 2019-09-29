К КОНЦУ ДЕКАБРЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ ДЕНЕГ ПРИ НАЦБАНКЕ РА

Своеобразным предисловием к открытию музея стала презентованная накануне книга «История денежного обращения Абхазии» (составители - историки Астамур Тания и Ибрагим Чкадуа). Издание содержит различные материалы, имеющие не только научное, но и политическое значение для страны с многовековой историей. В перспективе «История денежного обращения Абхазии» будет переведена на английский язык.

Сухум. 16 октября 2019. Абхазия-Информ. Музей денег Абхазии при Национальном банке откроется в конце декабря 2019 года. В музее будут представлены денежные знаки, бывшие в обращении на протяжении всей истории страны.

Беслан Барателия считает неуместной открытую негативную полемику в социальных сетях о музее денег Абхазии, ведь центральные банки любой независимой страны имеет свои музейные фонды. В Абхазии также функционирует Национальный банк со своей историей эмиссии денег, которую можно и нужно популяризировать, демонстрировать широкой публике то, чем обладает банк государства.

«Не может быть так, чтобы Банк Абхазии, выпускал монеты, а в его фондах ничего не оставалось. При формировании банковской коллекции нам пришлось даже скупать у населения монеты, поскольку прошло достаточно времени со дня их выпуска и некоторых первых образцов просто уже не осталось в банковском фонде. Музей станет не только экспозиционной площадкой по популяризации богатой истории Абхазии, но и научной, где можно будет проводить различные тематические конференции, публичные лекции», - сказал Барателия.

Идею создания музея поддерживают экспертыв области нумизматики и бонистики, историки Сергей Шамба, Ибрагим Чкадуа и Астамур Тания. В музее будут демонстрироваться не только различные экспонаты, в том числе и представленные «Гознаком» гипсовые и металлические макеты денежных знаков.

Б. Барателия рассказал корр. «Абхазия-Информ» и о планах Нацбака по выпуску памятных монет.

Одна из них – серебряная монета с золочением, весом в одну унцию будет посвящена 70-летию второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапша (1949 - 2011гг.).

Также планируется выпуск памятных монет, посвященных видному государственному и политическому деятелю Абхазии, дипломату Ефрему Эшба (1893 – 1939 гг.) и известному абхазскому поэту Таифу Аджба (1939 – 1992 гг.)

В конце 2019 года Банк Абхазии запускает необычную серию монет, посвященную национальной одежде и оружию народов Кавказа. Автор серии - художник Батал Джапуа. Монеты будут не круглой, а прямоугольной формы. В этой серии также будут представлены монеты с изображением воинов-абхазов ХIХ века.

В 2020 году будет выпущена серия монет о народах Северного Кавказа.

Помимо этого есть еще предложения нумизматов о выпуске двух серий монет о флоре и фауне Абхазии, автором которых является художник Темур Кайтан.

В планах на будущее - выпуск монет с изображением героев абхазских сказок.

«Мы хотим приобщить к нумизматике и наших детей. В той же России детская тема весьма востребована. Полагаю, что монетки с любыми героями абхазских сказок будут недорогими», - уточнил Беслан Барателия.

Также Нацбанк Абхазии планирует выпустить памятные монеты с изображением видных общественных деятелей абхазской зарубежной диаспоры. Абхазы из Турции обратились к руководству Нацбанка с предложением выпустить монеты, посвященные абхазам - видным общественным деятелям Турции.

Батал Джапуа уже работает над монетой, посвященной турецкому футболисту абхазского происхождения Сулейману Цыба (1926 – 2014 гг.).

Сулейман Цыба - потомок абхазских махаджиров. Он выступал за клуб «Бешикташ», провёл один матч за сборную Турции. С 1984 по 2000 — был президентом футбольного клуба «Бешикташ». За время президентства Сулеймана Цыба «Бешикташ» выиграл 5 раз чемпионат Турции и 4 раза Кубок Турции, добился лучшего за всю свою историю результата — выхода в четвертьфинал Кубка чемпионов 1986 - 1987 гг.

Барателия рассказал, что футбольный клуб «Бешикташ» заинтересован в приобретении этих монет, посвященных легендарному абхазу-футболисту.

Нацбанк Абхазии также намерен издать серию монет, посвященную героям произведений Фазиля Искандера. Автор серии - Адгур Дзидзария.

Затем планируется выпуск золотой монеты «Апсха Леон», посвященной основателю Абхазского царства царю Леону II (786 – 806 гг.), Автор нового денежного знака - художник Руслан Габлиа.

Апса́р — денежная единица Абхазии, введённая законом «О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных инвестиционных монет из драгоценных металлов», принятым 22 апреля 2008 г.

Первоначально апсары выпускались в виде памятных монет, а с 2018 года стали выпускаться и памятные банкноты. В соответствии с законом, монеты и банкноты являются платёжным средством на всей территории Абхазии по номиналу, но не могут использоваться в качестве средства платежа в розничной торговле.

На практике апсары в денежном обращении не участвуют из-за их высокой стоимости. Согласно установленному Банком РА курсу, 1 апсар равен 10 рублям РФ, однако реальная стоимость памятных монет определяется спросом на них в инвестиционных и нумизматических целях.

Нацбанк Абхазии участвует в различных международных нумизматических форумах, что, по словам Беслана Барателия, всегда вызывает неподдельный интерес коллекционеров к абхазским деньгам и их истории.