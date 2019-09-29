НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ РАСТЕТ ЧИСЛО ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОПЫТКАМИ КОНТРАБАНДЫ СИГАРЕТ

В автомобиле ВАЗ «21 213» при осмотре на мобильном инспекционно–досмотровом комплексе было обнаружено множество тайников с сигаретами. «Нива» была буквально «нафарширована» ими. Табачная продукция находилась в нише багажника под боковыми панелями, в скрытой полости вместо топливного бака. Сигареты были спрятаны также в трех колесах автомобиля, после разбортирования которых из них извлекли более 300 пачек. Всего в «Ниве» была скрыта 851 пачка. На большей части сигарет акцизные марки отсутствовали.

Сухум. 16 октября 2019. Абхазия-Информ. В минувшее воскресенье сочинские таможенники совместно с пограничниками на таможенном посту МАПП «Адлер» задержали два автомобиля.

В другом автомобиле «ГАЗ 33 02», прибывшем из Абхазии поздно ночью, также были выявлены нехарактерные для конструкции автомобиля темные зоны. В ходе досмотра «Газели» было установлено, что кузов грузового отсека по всему периметру обшит фанерой. После снятия двойных бортов было обнаружено 498 блоков сигарет без акцизных марок.

Ранее, 11 октября был задержан также автомобиль «ГАЗ 33 02». В пустой «Газели» было оборудовано двойное дно. Пол грузового отсека транспортного средства был покрыт деревянными досками, а под ними таможенники обнаружили 92 блока сигарет без акцизных марок.

«На российско-абхазской границе наблюдается рост количества правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной продукции. Усиленные меры контроля позволяют выявлять и пресекать нелегальный ввоз и реализацию сигарет на российском рынке», - сказал замначальника таможенного поста МАПП «Адлер» Алексей Быков.

Незаконный товар и автомобили изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.

Только за последнюю неделю по фактам незаконного перемещения табачной продукции Сочинской таможней возбуждено 6 дел. Изъято порядка 7 тысяч пачек сигарет. Всего с начала текущего года возбуждено более 300 дел об административных правонарушениях, изъято порядка 5 тысяч блоков сигарет.

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